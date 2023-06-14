台鐵公司化傳局長杜微有望接董座 太魯閣家屬批不適任

台鐵公司化明年1月掛牌，傳現任台鐵局長杜微有望轉任董事長或總經理。太魯閣事故罹難家屬今天表示，杜微絕對不適任，兩年來打交道，總在狀況外，後續沒作為，重要的時候只會跟在交通部長王國材旁邊，躲在後面看戲，「官位我來做、責任別人扛」。

對此，王國材表示，有關台鐵公司化後董事長、總經理人選，尚未定案。

家屬今天在「太魯閣的眼淚」臉書發文表示，從報載來看不知消息是否為真，但台鐵步入公司化，首任董事長、總經理是攸關開局一步、關乎千里的角色，現任台鐵局長杜微絕對不適任。過去兩年，與台鐵一起開了無數場會議，但身為台鐵局長的杜微，總隱身幕僚之後，把副局長、主秘推到第一線做事、承受壓力與責任，代表台鐵與家屬開會的人通常都是副局長或主秘率隊，極少見到杜微。

家屬表示，部長與家屬或律師開會時，杜微也從來不說話也沒有立場主角色，總是默默把責任丟給部長，「差不多就是隨扈的角色」，不僅沒聲音，還一問三不知，每次回答都是「我再回去問問」，這就是我們認識的台鐵局長杜微，一個不沾鍋的角色。

家屬指出，太魯閣事故周年，一位罹難者對著杜微哭訴一切，杜微卻藉故離開現場，把家屬丟給了馮副局長。去年11月11日太魯閣案宣判日，是法院在半年前也就是7月結辯所訂的日子，台鐵也很清楚這件事。那天宣判，被判定最重罪的是台鐵員工，但台鐵在台北車站歡樂的舉辦便當節活動。「請問，杜微你有把49條人命、300多位傷者放在心上嗎？」

家屬說，今年4月2日是事故的兩周年，台鐵沒有任何處理兩周年追思活動的意思，是交通部長王國材還惦記這件事，反觀台鐵局長沒任何表示。4月2日部長出現在富岡基地時，杜微也跟著出現，但他就是隱身部長身後的小幕僚，面對發媒體提問或家屬質疑，都交給部長一人。

家屬表示，4月15日家屬為了台鐵的安全改革要前往日本交流與參訪時，交通部協助行前準備，而杜微不僅沒有給予具體的協助，連交通部請台鐵轉達給家屬的事項都沒有如實轉達，對於如此不出席會議、就算出席了也不發言，時常找不到人神隱的杜微，早已看慣了，但沒想到當我們抵達機場時，卻看到杜微出現，等著要與出訪日本的家屬合照。

家屬說，5月2日，王國材召開主持外部監督會議，與會人士有等20多人，杜微姍姍來遲不說，還在會場頻講電話，直到家屬抗議，王國材制止後，杜微才停止。在會議上，則繼續一問三不知，都推給幕僚來回答，這就是從事故發生至今，跟台鐵各種打交道過程裡，所看見所認識的杜微。