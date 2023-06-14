臨摹四時之美 古馳Allegoria頂級珠寶 七月首現台灣
大自然中俯拾皆得的感動，正因為季節的替換，讓人在雲朵、植物花草或萬千生物的靈巧一瞬間，體認到時光的稍縱即逝。古馳（GUCCI）發表全新高級珠寶系列《GUCCI Allegoria四季寓言》，也是品牌自2019年以來的第四套高級珠寶，聚焦於春、夏、秋、冬的四季自然色彩，復以寶石、金工、源自佛羅倫斯對於生活與藝術的熱情，臨摹歲時更迭之際的華美動容。
不若法式珠寶的當代明快，緣起義大利的古馳在本系列頂級珠寶中大量運用文藝復興式的線條，並佐以「圓形明亮式切工」前身的「老歐式切工」（Old European-Cut），珠寶除輔以琺瑯為整體添潤外，再自佛羅倫斯地雕「老橋」（Ponte Vecchio）上的雕刻得到啟發，因而針對部分珠寶施以雕刻工藝，在細節中體現屬於義大利風範的古典之美。
以四季為主題的頂級珠寶中，古馳以一顆226克拉枕形切割的綠色碧璽主石成為「春日之心」，將飽滿的新綠寄託予象徵萬事萬物蘊藏的無窮能量，古典、有機的對稱形式項鍊鍊條則鑲嵌以彩色碧璽和鑽石，象徵各種植物以漿果、枝芽、花瓣、香氣共演的爭奇鬥豔，項鍊單價上看7,450萬，屬全系列的高單價逸品；另一款主石為161克拉枕形切割的粉紅色碧璽項鍊，則以鑽石搭配72顆彩色碧璽，營造出虹彩般的夢幻色彩光譜；而海水、青空、蔚藍總是夏天給人的直觀印象，夏系列主題的18K白金耳環、18K白金項鍊則透過祖母綠的深邃和帕拉伊巴碧璽的透徹，帶來宛如海邊的微風與沁涼氣息，訂價約6,110萬元，同屬金字塔頂級價位的話題之作。
而一如楓葉、夕陽的暖橘總令人想到秋日，秋系列的18K黃金鑽石手鍊與18K黃金鑽石項鍊則嘗試以橘色石榴石、黃色藍寶石、彩色碧璽，營造出火紅飽滿，令人心頭暖暖；冬日主題的18K白金項鍊、18K白金耳環則將色彩、色溫「調製」為清冷高雅調性：其中項鍊是以幾何輪廓搭配上92克拉、乳白色的雕刻蛋白石與鑽石鑲嵌，整體古典內斂，也似冬夜中無聲積累的白雪，穩定人心，無論搭配深色系的晚禮服或皮草，皆能傳遞出值此季節的團聚喜悅。
《GUCCI Allegoria四季寓言》先前已在佛羅倫斯的「GUCCI典藏之家」問世，此後則將展開全球巡迴之旅，首站就將於今年7月於台北帶來為期7日的高級珠寶展，展覽將為完全預約制，可提前向GUCCI洽詢、預約。
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