快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

宏碁618年中慶購機天天抽行李箱 週週抽日本來回機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁618年中慶，購買指定機種上網登錄天天抽墨爾本胖胖行李箱、周周抽星宇航空日本雙人來回機票。圖／宏碁提供
宏碁618年中慶，購買指定機種上網登錄天天抽墨爾本胖胖行李箱、周周抽星宇航空日本雙人來回機票。圖／宏碁提供

迎接618購物節，宏碁推出年中慶活動，即日起至7月9日止，購買指定Acer筆電/桌機，網站登錄購買機種並綁定「Acer X Predator LINE官方帳號」送最高5,000 LINE Points點數回饋，上網登錄還可天天抽市價7,380元的Acer 20吋墨爾本胖胖行李箱、週週抽星宇航空日本雙人來回機票

針對多工作作業、學習需求，宏碁強力推薦13代超值筆電Aspire 5，建議售價18,900～31,900元，指定機種加送LINE Points 1,000元，搭載最新13代Intel Core i5處理器，內建512GB SSD儲存及8GB或16GB RAM；14或15.6吋窄邊框IPS霧面螢幕，加上Acer Color Intelligence智慧顯色技術，讓眼睛有更舒適的使用情境；配合FHD Webcam提供清晰的視訊畫面及Acer Purified.Voice智慧降噪功能，提升視訊時的音訊品質，讓網路學習品質更穩定。

而新識別打造的Nitro 17電競筆電也全面升級13代Intel Core i7處理器及RTX4050獨立顯卡，黑色簡約機殼設計，採用雙風扇、Acer CoolBoost™酷冷散熱技術與四排氣口，一鍵啟動NitroSense軟體，還可即時監控與管理系統，掌握背蓋溫度、風扇速度與其他資訊。滿血版支援獨顯直連及4區RGB，建議售價55,900元，除了提供1個月的Xbox Games Pass或PC Game Pass，購買登錄再送Nitro遊戲手把及LINE Points 3,000元。

Nitro 17電競筆電購買登錄即送Nitro遊戲手把及LINE Points 3,000元。圖／宏碁提供
Nitro 17電競筆電購買登錄即送Nitro遊戲手把及LINE Points 3,000元。圖／宏碁提供

LINE 年中慶 機票

延伸閱讀

日本陸上自衛隊槍擊案：18歲自衛官候補生持槍射擊，已知2人死亡、1人重傷

台南鳳梨紅到日本！日本秋田市觀光大使秋田犬幫行銷

桃園女陷Line虛擬幣投資詐騙 警銀聯手保住夫妻231萬

宏碁遭爆出口俄國21.8億元電腦 經部：經查無出口紀錄

相關新聞

台鐵公司化傳局長杜微有望接董座 太魯閣家屬批不適任

台鐵公司化明年1月掛牌，傳現任台鐵局長杜微有望轉任董事長或總經理。太魯閣事故罹難家屬今天表示，杜微絕對不適任，兩年來打交...

臨摹四時之美 古馳Allegoria頂級珠寶 七月首現台灣

大自然中俯拾皆得的感動，正因為季節的替換，讓人在雲朵、植物花草或萬千生物的靈巧一瞬間，體認到時光的稍縱即逝。古馳（GUC...

來玩快閃店!雅詩蘭黛有奇想之旅 資生堂迎來銀座音樂節

夏季來臨，各大保養彩妝品牌紛紛推出各式各樣快閃店巡迴全台，雅詩蘭黛打造繽紛奇想之旅，呈現出夢幻盛夏花園， 貼心打造1對1...

宏碁618年中慶購機天天抽行李箱 週週抽日本來回機票

迎接618購物節，宏碁推出年中慶活動，即日起至7月9日止，購買指定Acer筆電/桌機，網站登錄購買機種並綁定「Acer ...

山野好食 來自大地的豐富盛宴

入選2023年米其林指南的原味餐廳「阿香的廚房」，以及使用自家農園食材的「清逸軒香草庭園餐廳」，靠著口碑與好手藝吸引顧客紛至沓來。

龍蝦牛排烤鴨壽喜燒「買一送一」！晶華美食迎戰618

618購物節即將開打，此刻也正逢「晶華美食到你家」美食外帶外送平台兩周年慶，晶華決定盛大推出「618購物雙周年慶」，6月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦