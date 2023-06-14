宏碁618年中慶購機天天抽行李箱 週週抽日本來回機票

迎接618購物節，宏碁推出年中慶活動，即日起至7月9日止，購買指定Acer筆電/桌機，網站登錄購買機種並綁定「Acer X Predator LINE官方帳號」送最高5,000 LINE Points點數回饋，上網登錄還可天天抽市價7,380元的Acer 20吋墨爾本胖胖行李箱、週週抽星宇航空日本雙人來回機票。

針對多工作作業、學習需求，宏碁強力推薦13代超值筆電Aspire 5，建議售價18,900～31,900元，指定機種加送LINE Points 1,000元，搭載最新13代Intel Core i5處理器，內建512GB SSD儲存及8GB或16GB RAM；14或15.6吋窄邊框IPS霧面螢幕，加上Acer Color Intelligence智慧顯色技術，讓眼睛有更舒適的使用情境；配合FHD Webcam提供清晰的視訊畫面及Acer Purified.Voice智慧降噪功能，提升視訊時的音訊品質，讓網路學習品質更穩定。