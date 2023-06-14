加11元吃和牛！王品集團4大品牌祭出兩人同行優惠

疫後首個畢業季來臨，「夏慕尼」、「王品牛排」、「西堤牛排」及「品田牧場」王品4大品牌邀約兩人同行吃大餐。其中「西堤牛排」即日起至7月31日，只要內用兩客套餐，就可以用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。

「西堤牛排」推出「和你吃飯最快肋」活動，7月31日之前與好友兩人同行，到店消費兩客經典套餐，即可1+1以11元超值價加購價值498元的「醬烤和牛肋骨」1份。西堤本次攜手超人氣插畫家「洋蔥」（Onion man）繪製活動視覺，在西堤官網、社群貼文均可看到洋蔥的逗趣作品，奉上最快樂的吃飯回憶。

法式鐵板燒「夏慕尼」即日起至7月31日的「平日」，兩人同行且兩位手機號碼中都有數字1或2，消費兩客套餐，即招待一人一份價值440元的「海洋鮑貝」，包含松露鮑魚與起司扇貝。

「夏慕尼」更推出全新期間限定「法式饗宴套餐」，可同時享受到兩種牛排「老饕牛排」與「肋眼牛排」加上三款海鮮：北海道干貝、海大蝦、龍虎石斑，用澎湃海陸盛宴迎接暑假，售價1,488元＋10%，售完為止（活動詳情以品牌官網說明為準）。

「王品牛排」即日起至7月31日，不分平假日，到店內用兩客套餐，主動出示「王品瘋美食APP」中「盛夏款待」活動畫面，即款待價值688元「煙燻紅椒澎湖章魚佐干貝」乙份，以整隻澎湖石巨章魚加入煙燻紅椒粉及蔬菜拌炒，肉質Q彈厚實的章魚，搭配奶油嫩煎干貝，佐以龍蝦熬煮的特製醬汁，奢華海味正適合與好友一同分享。