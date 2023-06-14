勞力士經典再加碼 Daytona 100解鎖「透背」曬新芯

「勞力士迪通拿24小時耐力賽」甫在日前落幕劃下完美句點，於此同時勞力士也推出Daytona 100特別版腕表：「Daytona Le Mans百周年特別紀念版（型號：126529LN）（TBC），瞬間炒熱人氣話題。

1923年首度舉辦的「利曼24小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans）甫於今年邁向堂堂100周年，並在日前圓滿落幕、見證歷史的一瞬。勞力士因而同步推出了「Daytona Le Mans百周年特別紀念版」表款，並使用以4131機芯為基礎的4132新機芯，可連續計時長達24小時，七點鐘方向表圈刻度的100則採用紅色塗裝，以紀念大賽100周年。另一讓收藏家格外振奮的細節更在於：三個計時小表圈（sub-dial）裡使用了如骰子般的方形圖形，此設計風格又稱為「exotic dial」，最早出自於1963年的Daytona腕表中，除了曾為賽車明星、影帝保羅紐曼（Paul Newman）配戴，收藏家亦有人稱之為「骰子面」，通俗好記。

值得一提的是：今年四月「鐘表與奇蹟」表展時勞力士曾發表多款Daytona腕表，但僅有鉑金材質的冰藍色面盤款式採用透明後底蓋設計，而這款全新「Daytona Le Mans百周年特別紀念版」也「解鎖」了「透背」設計，大方將4132機芯的打磨修飾與格局盡顯於外。