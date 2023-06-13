三星年度智慧顯示器新品強勢登台 視聽體驗、智慧功能全進化

蟬聯17年全球銷售冠軍的三星電視，13日正式在台發表全新智慧顯示器／電視產品陣容，包括還原真實色彩的Neo QLED智慧顯示器、展現極致黑白層次的OLED智慧顯示器、詮釋個人生活美學的設計生活系列電視外，更首度引進大尺寸超旗艦Micro LED智慧顯示器，全面強攻台灣市場。台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌指出，台灣電視市場成長動能主要來自於高階機種，因此三星希冀能透過今年智慧顯示器全新產品陣容，為市場挹注成長動能。今年目標高階機種Neo QLED、OLED總銷額佔三星智慧顯示器比重5成。三星亦持續耕耘超大尺寸電視市場，今年在台灣推出頂級Micro LED智慧顯示器，看好台灣市場消費者尺寸及價格需求，直接引進超大尺寸的110吋機種，挑戰規格與價格天花板。

三星Neo QLED 8K智慧顯示器以革命性量子Mini LED結合金屬量子點顯色技術，呈現業界最高100%色域空間，並實現精準至極的光源控制，打造絕佳視覺享受。其中三星最自豪的Neo 8K量子AI高效處理器，由前代20個一舉提升至64個獨立AI神經網路，藉由逐場景分析，巧妙處理光線和色彩的細微差異，以凸顯清晰紋理、邊角更細膩、減少噪訊毛邊、增添豐富細節，使每個畫面至臻完美。搭配立體景深強化Pro，自動偵測分析影像主體，強化立體層次，模擬人類雙眼立體視角，打造全新3D景深感，讓畫面中主角栩栩如生，立體感、景深感彷彿近在眼前。

而三星OLED智慧顯示器透過QD-OLED自體發光科技，每個像素獨立發光，提供純淨的黑白對比，並以量子HDR OLED提升亮度，不論場景亮或暗，幀幀細節層次分明、畫面鮮明耀眼。藉助三星獨家量子點薄膜，讓視覺效果更加清晰。而三星2023年全新智慧顯示器更結合三星多項獨家音效技術，包括魔術音效Pro，以最高6.2.4聲道輸出，搭配AI智慧分析音頻與場景，讓顯示器中聲音如魔術般隨畫面影像移動。今年技術再突破，新增左右上方喇叭單體，讓天空音效層次更生動豐富，加上「AI人聲偵測技術」，還原人物發聲位置，不只臨場感十足，精準的方向性更讓整體觀賞體驗更「聲」歷其境。

2023年新一代技術透過AI智慧科技，將螢幕喇叭與Soundbar連結後即可開啟「魔幻音場」功能享受全方位環繞音效，能優化人聲與背景音，妥善分配至每個喇叭單體，以更細膩的音效處理，還原Dolby Atmos真實天空音效、展現絕佳包覆感。指定機型更搭載AI迴聲定位技術，可根據觀賞空間與影像內容， 將所處空間音效最佳化，確保人聲清晰，原汁原味還原影像創作者意圖。

三星也觀察到消費者對於智慧家庭功能的需求已經成為日常，三星智慧顯示器內建Smart Hub智慧中心，能依照個人喜好自訂常用應用程式清單，體驗各式OTT串流服務，並能一目了然地閱讀推薦影音內容，盡享專屬視聽娛樂；同時支援三星Smart View及跨iOS系統的AirPlay 2無線投影，輕易將行動裝置畫面分享至大螢幕，以極致便利的操作介面，輕鬆放大娛樂體驗。

現在只要透過智慧型遙控器，即可一鍵觀賞Netflix、Disney+等熱門影音串流，今年更升級支援Bixby中文語音操作，以語音辨識即可進行頻道切換、音量調整、開啟網頁瀏覽器等指令，操作更直覺。多重視窗功能也升級，且可同時支援串聯2副藍牙耳機聆聽不同訊號源，多工應用加倍靈活，全面釋放大螢幕優勢。內建的SmartThings Hub智慧居家裝置控制中樞，更支援最新Matter物聯網連接規範，能在單一應用程式下輕鬆操作不同品牌的電器及3C產品，如透過SmartThings介面調整智慧燈泡、開啟或關閉窗簾等，聰明管理智慧居家裝置。

針對持續成長的遊戲玩家市場，三星智慧顯示器的遊戲功能也全面提升，除了原本的大螢幕機種之外，今年亦新增43吋及50吋機型，滿足各式遊戲需求。三星智慧顯示器支援PS5、XBOX One S等新世代遊戲機規格，具備4組HDMI 2.1、最高可呈現4K@144Hz VRR超高更新率。軟體也持續進化，Game Bar遊戲工具列3.0將支援性從PC遊戲拓展至遊戲主機，新增虛擬準心功能專為第一人稱遊戲打造，可在遊戲中清楚顯示準心，甚至可依遊戲畫面需求調整準心色彩。

除了眾多高階新機，受到許多時尚美學愛好者喜愛的The Frame美學電視也美力升級，今年三星特別與故宮博物院攜手合作，將翠玉白菜、肉形石、清院本清明上河圖等15幅經典的文化瑰寶，透過內建的藝術市集推廣至世界，搭配多種可拆卸磁吸式時尚風格邊框，讓使用者彷彿置身畫廊。