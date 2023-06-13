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起飛前喝一杯 金色三麥桃機「國門酒吧」重啟營運

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「SUNMAI BAR 航站一店」提供桃機旅客候機時小酌放鬆的新選擇。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「SUNMAI BAR 航站一店」提供桃機旅客候機時小酌放鬆的新選擇。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫後國境解封，位於桃園國際機場第一航廈B7登機口的「SUNMAI BAR航站一店」正式重啟營運，現場供應SUNMAI金色三麥多款經典生啤酒、季節限定瓶裝啤酒，擔當台灣「國門酒吧」重任。

「SUNMAI BAR 航站一店」同步供應杯裝生啤酒和瓶裝啤酒，來這裡喝得到以珍稀龍眼蜜釀造的明星酒款「蜂蜜啤酒」，而品牌經典「琥珀啤酒」、「小麥啤酒」也以杯裝生啤酒的形式提供最新鮮的享受。

此外還有季節限定的多款瓶裝啤酒，像是運用台灣特有包種茶結合冷泡茶技術，釀出帶著細緻清新花香和茶韻的「包種茶啤酒」；以及散發葡萄柚、百香果等奔放熱帶果香，深受歐美遊客喜愛的「葡萄柚IPA」；還有麥芽香甜圓潤，擁有8.5%高酒精度卻毫無辛辣感的「極濃啤酒」。

十多年來，SUNMAI金色三麥帶著台灣在地釀造的酒款赴海外參賽，獲頒歐洲啤酒之星、世界杯啤酒大賽等無數冠軍頭銜，精湛的釀造工藝深受各界肯定，進而獲邀進入桃園國際機場，成為唯一一間台灣「國門酒吧」。隨著近期出入境旅客大量回流，SUNMAI金色三麥宣布「SUNMAI BAR 航站一店」解封開喝，以第一航廈B7登機口為據點，用冠軍啤酒和全世界交朋友。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥明星酒款「蜂蜜啤酒」、充滿台灣特色的「包種茶啤酒」、歐美遊客喜愛的「葡萄柚IPA」，都能在「SUNMAI BAR 航站一店」喝到。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥明星酒款「蜂蜜啤酒」、充滿台灣特色的「包種茶啤酒」、歐美遊客喜愛的「葡萄柚IPA」，都能在「SUNMAI BAR 航站一店」喝到。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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