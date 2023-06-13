快訊

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

13米Hello Kitty將現身碧潭 寫生主題地景藝術全球首見

聯合報／ 記者李成蔭江婉儀／新北即時報導
三麗鷗家族明星寫生主題地景裝置即將於6月16日在新北碧潭登場。圖／新北觀旅局提供
三麗鷗家族明星寫生主題地景裝置即將於6月16日在新北碧潭登場。圖／新北觀旅局提供

暑假即將到來，是不少親子家庭出遊季節，新北觀旅局邀請知名IP「Hello Kitty」及其家族明星們到碧潭，包含「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」等5個角色3D巨大化，將自6月16日起在新北碧潭和大家見面，藝術裝置展至9月13日，於每晚6時至10時點燈，提供民眾今夏打卡新地標。

觀旅局說明，這次以寫生為主題，且是首度在台灣登場，以寫生結合碧潭風景區的自然景緻，「Hello Kitty」化身13米的寫生藝術家，「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」在拿著或躺在畫筆上一同亮相。

觀旅局指出，屆時東岸廣場每周日有農業局的「農夫市集」；7月1日有新店區體育會辦理的龍舟體驗活動，活動內容為龍舟體驗營，推廣多元水域活動；公所在7月4日及7月11日還將辦理新店碧潭觀光導覽活動；經發局招商廠商也將在8月舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思YOYO PARTY」，請YOYO哥哥姐姐表演秀及體驗活動。

觀旅局長楊宗珉表示，碧潭地景展出期間，碧潭東岸廣場將陸續推出豐富多元系列活動，場場精彩可期。觀旅局補充，東岸的餐飲遊憩區，除有各種異國美食佳餚外，6月22日在碧潭藝術大街也將舉辦「小小藝術家」彩繪塗鴉活動，而暑假期間的周末假期將陸續推出「日子加點糖」滿額好康放送活動及「夏日涼一下」，追蹤粉絲專頁活動，即可獲得塗鴉涼扇或DIY手繪風車等驚喜小禮。

地景藝術展出期間，除了拍美照還可以來到碧潭東岸的餐飲遊憩區享用各種異國美食佳餚。圖／新北觀旅局提供
地景藝術展出期間，除了拍美照還可以來到碧潭東岸的餐飲遊憩區享用各種異國美食佳餚。圖／新北觀旅局提供
新店區公所在7月4日及7月11日辦理新店碧潭觀光導覽活動。圖／新店區公所提供
新店區公所在7月4日及7月11日辦理新店碧潭觀光導覽活動。圖／新店區公所提供
6月22日「小小藝術家」彩繪塗鴉活動在碧潭藝術大街辦理。圖／新北觀旅局提供
6月22日「小小藝術家」彩繪塗鴉活動在碧潭藝術大街辦理。圖／新北觀旅局提供

碧潭 蛋黃哥 布丁狗 Hello Kitty

延伸閱讀

遇見舞蹈莫忘留步！南應大舞蹈系校園隨處演出歡迎觀賞

新北新店溪碧潭堰工程將完工 再現小毛蟹大軍溯游

期間限定 新店迷人夜色水舞吊橋相輝映 白日悠遊碧潭親山水景緻

碧潭水舞最後10天 驚喜彩蛋6首輪播還有植栽打卡亮點

相關新聞

In-N-Out漢堡吸百人排隊！粉絲買嘸怒刷一星 店家躺槍：只是租場地

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天，引發瘋狂的排隊人潮。原計11:00開始販售，但在早上...

蔡阿嘎曝日本雷店遭炎上 為何喊嘉義4大難吃火雞肉飯能下莊？

百萬YouTuber蔡阿嘎日前推出的點評影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，因內容過度主觀，且態度失禮，因此在網路引爆爭議，甚至還登上日媒版面，挨轟「丟台灣人的臉」。儘管事後他緊急下架該影片並公開道歉，2023年1月，蔡阿嘎評價「嘉義難吃雞肉飯」的影片，依然躲不過風暴延燒，再遭各界抨擊，即使日前他已悄悄撤下，也難以挽回被炎上的命運。

13米Hello Kitty將現身碧潭 寫生主題地景藝術全球首見

暑假即將到來，是不少親子家庭出遊季節，新北觀旅局邀請知名IP「Hello Kitty」及其家族明星們到碧潭，包含「布丁狗...

新竹SOGO韓國展登場！大啖韓食之際 還能一圓變身最美高校生之夢

新竹SOGO韓國展即日起至6月25日在3F活動會館熱鬧登場，在中華民國韓國商品進口協會大力相挺下，集結45家品牌及3家初...

舒淇現身紅毯注定成「嬌」點 高貴晚禮服、個性黑洋裝皆能穿出女神風範

女神舒淇近期分別出席上海電影節與微博電影之夜活動，無論是高貴晚禮服造型，還是優雅的黑、白搭配，都美得讓人目不轉睛，每每現身注定就是當晚活動的話題人物與「嬌」點。

《鐵達尼號電影音樂會》首度北中南巡演 全面啟售

經典電影《鐵達尼號》於1997年上映，由導演詹姆斯．卡麥隆 (James Cameron) 拍攝製作，引用當時最先進的電腦動畫及合成技術，成本耗資上億美元，是當時最昂貴的電影。2022年聯合數位文創為向電影致敬，在台北舉辦「鐵達尼號電影音樂會」，開賣前即引起熱烈討論，演出後也獲得好評，更有中南部觀眾期待加開場次；今年主辦單位再次爭取「鐵達尼號電影音樂會」在台演出，不負粉絲的期待，8月11日至13日將首度進行北、中、高三地巡演，現場百人以上的樂團和合唱團，一起帶領觀眾由音樂入戲，體驗長達三個半小時、驚心動魄的航程，與男女主角刻骨銘心的愛情，6月13日中午全通路啟售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦