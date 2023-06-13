13米Hello Kitty將現身碧潭 寫生主題地景藝術全球首見

暑假即將到來，是不少親子家庭出遊季節，新北觀旅局邀請知名IP「Hello Kitty」及其家族明星們到碧潭，包含「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」等5個角色3D巨大化，將自6月16日起在新北碧潭和大家見面，藝術裝置展至9月13日，於每晚6時至10時點燈，提供民眾今夏打卡新地標。

觀旅局說明，這次以寫生為主題，且是首度在台灣登場，以寫生結合碧潭風景區的自然景緻，「Hello Kitty」化身13米的寫生藝術家，「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」在拿著或躺在畫筆上一同亮相。

觀旅局指出，屆時東岸廣場每周日有農業局的「農夫市集」；7月1日有新店區體育會辦理的龍舟體驗活動，活動內容為龍舟體驗營，推廣多元水域活動；公所在7月4日及7月11日還將辦理新店碧潭觀光導覽活動；經發局招商廠商也將在8月舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思YOYO PARTY」，請YOYO哥哥姐姐表演秀及體驗活動。