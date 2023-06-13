聽新聞
test
0:00 / 0:00
13米Hello Kitty將現身碧潭 寫生主題地景藝術全球首見
暑假即將到來，是不少親子家庭出遊季節，新北觀旅局邀請知名IP「Hello Kitty」及其家族明星們到碧潭，包含「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」等5個角色3D巨大化，將自6月16日起在新北碧潭和大家見面，藝術裝置展至9月13日，於每晚6時至10時點燈，提供民眾今夏打卡新地標。
觀旅局說明，這次以寫生為主題，且是首度在台灣登場，以寫生結合碧潭風景區的自然景緻，「Hello Kitty」化身13米的寫生藝術家，「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」在拿著或躺在畫筆上一同亮相。
觀旅局指出，屆時東岸廣場每周日有農業局的「農夫市集」；7月1日有新店區體育會辦理的龍舟體驗活動，活動內容為龍舟體驗營，推廣多元水域活動；公所在7月4日及7月11日還將辦理新店碧潭觀光導覽活動；經發局招商廠商也將在8月舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思YOYO PARTY」，請YOYO哥哥姐姐表演秀及體驗活動。
觀旅局長楊宗珉表示，碧潭地景展出期間，碧潭東岸廣場將陸續推出豐富多元系列活動，場場精彩可期。觀旅局補充，東岸的餐飲遊憩區，除有各種異國美食佳餚外，6月22日在碧潭藝術大街也將舉辦「小小藝術家」彩繪塗鴉活動，而暑假期間的周末假期將陸續推出「日子加點糖」滿額好康放送活動及「夏日涼一下」，追蹤粉絲專頁活動，即可獲得塗鴉涼扇或DIY手繪風車等驚喜小禮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言