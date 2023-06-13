聽新聞
test
0:00 / 0:00
舒淇現身紅毯注定成「嬌」點 高貴晚禮服、個性黑洋裝皆能穿出女神風範
女神舒淇近期分別出席上海電影節與微博電影之夜活動，無論是高貴晚禮服造型，還是優雅的黑、白搭配，都美得讓人目不轉睛，每每現身注定就是當晚活動的話題人物與「嬌」點。
在已落幕的上海電影節，舒淇出席活動時穿搭，總不讓人失望，依舊能美出新高度，她以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。舒淇這身禮服胸口處，採取鏤空設計展露性感，上身搭配寶格麗鑽飾更完美呼應女神光芒，而下身層層疊疊的蛋糕裙設計則增添甜美氣息，加上辮子造型，讓整體裝扮顯得神秘魅惑又純真，因而被網友盛讚美如「冰雪奇緣」Elsa公主！而在典禮上，舒淇換上了另一套造型，選擇澳洲設計師品牌Alex Perry開衩長裙登台頒獎，延續黑色系與魚尾裙的視覺效果，凸顯女人味。不過在舞台上很難看出整件服裝的輪廓和細節，但經紀公司曝光了在登台前的擺拍，只見舒淇隨興躺臥床上，秀出美腿與高跟靴款，衝突對比則別有一番美感。
而在隔天的微博電影之夜，舒淇帶著自己多年前就完成的作品「尋她」電影一同參與活動。由於是和劇組一起走紅毯，舒淇無欲把焦點都放在自己身上，因此選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶，同時配戴寶格麗珠寶。雖不是禮服造型，但女神就是女神，走動時飄逸的上衣，讓舒淇頓時多了幾分「俠女」般的率性與脫俗魅力，完全演繹了服裝特色。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言