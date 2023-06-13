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舒淇現身紅毯注定成「嬌」點 高貴晚禮服、個性黑洋裝皆能穿出女神風範

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
舒淇近期分別出席上海電影節與微博電影之夜活動，無論是高貴晚禮服造型，還是優雅的黑、白搭配，都美得讓人目不轉睛，每每現身注定就是當晚活動的話題人物與「嬌」點。圖／Giorgio Armani提供、摘自微博
舒淇近期分別出席上海電影節與微博電影之夜活動，無論是高貴晚禮服造型，還是優雅的黑、白搭配，都美得讓人目不轉睛，每每現身注定就是當晚活動的話題人物與「嬌」點。圖／Giorgio Armani提供、摘自微博

女神舒淇近期分別出席上海電影節與微博電影之夜活動，無論是高貴晚禮服造型，還是優雅的黑、白搭配，都美得讓人目不轉睛，每每現身注定就是當晚活動的話題人物與「嬌」點。

在已落幕的上海電影節，舒淇出席活動時穿搭，總不讓人失望，依舊能美出新高度，她以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。舒淇這身禮服胸口處，採取鏤空設計展露性感，上身搭配寶格麗鑽飾更完美呼應女神光芒，而下身層層疊疊的蛋糕裙設計則增添甜美氣息，加上辮子造型，讓整體裝扮顯得神秘魅惑又純真，因而被網友盛讚美如「冰雪奇緣」Elsa公主！而在典禮上，舒淇換上了另一套造型，選擇澳洲設計師品牌Alex Perry開衩長裙登台頒獎，延續黑色系與魚尾裙的視覺效果，凸顯女人味。不過在舞台上很難看出整件服裝的輪廓和細節，但經紀公司曝光了在登台前的擺拍，只見舒淇隨興躺臥床上，秀出美腿與高跟靴款，衝突對比則別有一番美感。

舒淇出席上海電影節活動，以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。圖／Giorgio Armani提供
舒淇出席上海電影節活動，以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。圖／Giorgio Armani提供

而在隔天的微博電影之夜，舒淇帶著自己多年前就完成的作品「尋她」電影一同參與活動。由於是和劇組一起走紅毯，舒淇無欲把焦點都放在自己身上，因此選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶，同時配戴寶格麗珠寶。雖不是禮服造型，但女神就是女神，走動時飄逸的上衣，讓舒淇頓時多了幾分「俠女」般的率性與脫俗魅力，完全演繹了服裝特色。

舒淇出席上海電影節活動，登台頒獎的服裝來自澳洲設計師品牌Alex Perry開衩長裙。圖／摘自微博
舒淇出席上海電影節活動，登台頒獎的服裝來自澳洲設計師品牌Alex Perry開衩長裙。圖／摘自微博

舒淇出席上海電影節活動，登台頒獎的服裝來自澳洲設計師品牌Alex Perry開衩長裙。圖／摘自微博
舒淇出席上海電影節活動，登台頒獎的服裝來自澳洲設計師品牌Alex Perry開衩長裙。圖／摘自微博

舒淇出席上海電影節活動，登台頒獎的服裝來自澳洲設計師品牌Alex Perry開衩長裙。圖／摘自微博
舒淇出席上海電影節活動，登台頒獎的服裝來自澳洲設計師品牌Alex Perry開衩長裙。圖／摘自微博

舒淇出席上海電影節活動，以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。圖／Giorgio Armani提供
舒淇出席上海電影節活動，以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。圖／Giorgio Armani提供

舒淇出席上海電影節活動，以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。圖／Giorgio Armani提供
舒淇出席上海電影節活動，以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。圖／Giorgio Armani提供

微博電影之夜，舒淇選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶出席活動。圖／摘自微博
微博電影之夜，舒淇選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶出席活動。圖／摘自微博

微博電影之夜，舒淇選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶出席活動。圖／摘自微博
微博電影之夜，舒淇選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶出席活動。圖／摘自微博

微博電影之夜，舒淇選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶出席活動。圖／摘自微博
微博電影之夜，舒淇選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶出席活動。圖／摘自微博

微博電影之夜，舒淇選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶出席活動。圖／摘自微博
微博電影之夜，舒淇選穿了自己所代言品牌Michael Kors Collection 2023秋冬系列白色真絲上衣、黑色羊毛魚尾裙與Gloria黑色小牛皮腰帶出席活動。圖／摘自微博

舒淇出席上海電影節活動，以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。圖／Giorgio Armani提供
舒淇出席上海電影節活動，以一襲Giorgio Armani Privé 2017年款的黑色高級訂製服驚豔全場。圖／Giorgio Armani提供

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