快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

林宥嘉、NCT Ten看「透透」現身Saint Laurent柏林秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林宥嘉和NCT的Ten兩人不約而同選擇了「透視」成為dress code，展現都會的中性陰柔風格。圖／翻攝自 IG @ madamefigarohk 、yogalin_official（合成圖）
林宥嘉和NCT的Ten兩人不約而同選擇了「透視」成為dress code，展現都會的中性陰柔風格。圖／翻攝自 IG @ madamefigarohk 、yogalin_official（合成圖）

Saint Laurent正於柏林發表了2024春夏男裝秀，全世界包含台、日、韓國的明星名人包含林宥嘉、山崎賢人、日模水原希子、SEVENTEEN的淨漢、NCT的Ten，全部到場看秀，堪稱亞洲的全明星陣容、聲勢壯大！

其中山崎賢人身穿黑色天鵝絨造型現身，並和SEVENTEEN的淨漢一同合照，一人的髮流服貼、一人留著中長髮，各自演繹了屬於聖羅蘭的中性都會風格，同時日本潮模水原希子則以超寬大西裝外套搭配低胸白色圓領上衣、短裙，同樣大走Saint Lauent Style！

值得一提是，出席明星中林宥嘉和NCT的Ten兩人的dress code不約而同選擇了「透視」裝：Ten以半透的長袖上衣隱約秀出身形輪廓、尤其頭套結構更連結上胸前長領結造型，宛如變身「小黑帽」；林宥嘉則以天鵝絨長袖西裝外套搭配半透名的黑色絲質上衣，但鱷魚皮腰帶卻又閃現的華麗光澤。今年夏天太熱不知道該怎麼穿，也許不如參考一下林宥嘉和Ten的「透視裝」，輕薄、半透，時髦一「夏」？

日星山崎賢人以天鵝絨黑色造型出席了Saint Laurent柏林大秀。圖／翻攝自 IG @ kentooyamazaki
日星山崎賢人以天鵝絨黑色造型出席了Saint Laurent柏林大秀。圖／翻攝自 IG @ kentooyamazaki
林宥嘉出席Saint Laurent柏林大秀，並以半透的黑色上衣搭配黑西裝造型，更在限時動態中標記了Saint Laurent的官方instagram帳號。圖／翻攝自 IG @ yogalin_official
林宥嘉出席Saint Laurent柏林大秀，並以半透的黑色上衣搭配黑西裝造型，更在限時動態中標記了Saint Laurent的官方instagram帳號。圖／翻攝自 IG @ yogalin_official
日星山崎賢人（左）與SEVENTEEN的淨漢一同合照。圖／翻攝自 IG @ kentooyamazaki
日星山崎賢人（左）與SEVENTEEN的淨漢一同合照。圖／翻攝自 IG @ kentooyamazaki
SEVENTEEN的淨漢，以一身黑色與中性髮型，出席Saint Laurent在柏林舉行的2024春夏大秀。圖／翻攝自 IG @ jeonghaniyoo_n（合成圖）
SEVENTEEN的淨漢，以一身黑色與中性髮型，出席Saint Laurent在柏林舉行的2024春夏大秀。圖／翻攝自 IG @ jeonghaniyoo_n（合成圖）
NCT的Ten以半透造型出席Saint Laurent柏林大秀，宛如變身「小黑帽」。圖／翻攝自 IG @ madamefigarohk
NCT的Ten以半透造型出席Saint Laurent柏林大秀，宛如變身「小黑帽」。圖／翻攝自 IG @ madamefigarohk

天鵝 西裝 日本

延伸閱讀

女神和弟弟相處沒有「比較特別」！金泰希曝和手足一言不合就打架　認自己小時候都用「拳頭溝通」

狗狗笑眼始終如一！安俞真「童年萌照」張嘴大笑眼瞇一條線　網驚：這是昨天拍的吧？

臉有多小拿「檸檬當比例尺」就知道！水原希子曝臉部消水腫秘訣　夏季靠「豆腐減肥法」吃出好身材

玖壹壹換成員！？網一看照嚇傻「洋蔥瘦成林宥嘉」

相關新聞

蔡阿嘎曝日本雷店遭炎上 為何喊嘉義4大難吃火雞肉飯能下莊？

百萬YouTuber蔡阿嘎日前推出的點評影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，因內容過度主觀，且態度失禮，因此在網路引爆爭議，甚至還登上日媒版面，挨轟「丟台灣人的臉」。儘管事後他緊急下架該影片並公開道歉，2023年1月，蔡阿嘎評價「嘉義難吃雞肉飯」的影片，依然躲不過風暴延燒，再遭各界抨擊，即使日前他已悄悄撤下，也難以挽回被炎上的命運。

林宥嘉、NCT Ten看「透透」現身Saint Laurent柏林秀

Saint Laurent正於柏林發表了2024春夏男裝秀，全世界包含台、日、韓國的明星名人包含林宥嘉、山崎賢人、日模水...

我國赴日旅遊人次破百萬 暑假歐美市場也崛起

今年1至4月我國赴日旅遊人次已恢復疫情前同期6成8，達109萬人次。旅遊業者觀察，台灣民眾暑假規畫旅遊目的地仍以日本、泰...

開門即享家電開關自動化 減少夏季電價的負擔

無論是電器設備的啟動或關閉，當家庭環境運用多樣化的感測裝置，透過手機中的APP即可串接出各種不同的自動化生活條件。當APP定位監測到屋主到家時，所有已串接自動化模式的設備同時一起開啟，想要打開家門即可打開座立在客廳裡的落地燈，在炎熱的夏天裡自動開啟消暑的涼風扇，當所有的家電可以精確的在打開家門的那一刻開始啟動，家人外出時幫忙關閉電器電源，降低電力的浪費，減少電費單上昂貴的電費支出，這些全面性的自動化啟動都可以在小型的感測設備上簡易建置，讓高漲的夏季電價造成家戶單位的支出壓力。

過半數亞太區旅客準備出國 台人仍最愛日泰韓

根據旅遊業者調查發現，亞太地區有過半數旅客已經安排出國旅遊，其中最受台灣旅客歡迎的國家還是日本、泰國及韓國

500組秒殺！美國人氣漢堡「In-N-Out」登台快閃 數百民眾頂高溫搶排

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天，結果一早就出現長長的排隊人潮。根據現場排隊的網友資訊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦