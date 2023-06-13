林宥嘉、NCT Ten看「透透」現身Saint Laurent柏林秀

Saint Laurent正於柏林發表了2024春夏男裝秀，全世界包含台、日、韓國的明星名人包含林宥嘉、山崎賢人、日模水原希子、SEVENTEEN的淨漢、NCT的Ten，全部到場看秀，堪稱亞洲的全明星陣容、聲勢壯大！

其中山崎賢人身穿黑色天鵝絨造型現身，並和SEVENTEEN的淨漢一同合照，一人的髮流服貼、一人留著中長髮，各自演繹了屬於聖羅蘭的中性都會風格，同時日本潮模水原希子則以超寬大西裝外套搭配低胸白色圓領上衣、短裙，同樣大走Saint Lauent Style！