林宥嘉、NCT Ten看「透透」現身Saint Laurent柏林秀
Saint Laurent正於柏林發表了2024春夏男裝秀，全世界包含台、日、韓國的明星名人包含林宥嘉、山崎賢人、日模水原希子、SEVENTEEN的淨漢、NCT的Ten，全部到場看秀，堪稱亞洲的全明星陣容、聲勢壯大！
其中山崎賢人身穿黑色天鵝絨造型現身，並和SEVENTEEN的淨漢一同合照，一人的髮流服貼、一人留著中長髮，各自演繹了屬於聖羅蘭的中性都會風格，同時日本潮模水原希子則以超寬大西裝外套搭配低胸白色圓領上衣、短裙，同樣大走Saint Lauent Style！
值得一提是，出席明星中林宥嘉和NCT的Ten兩人的dress code不約而同選擇了「透視」裝：Ten以半透的長袖上衣隱約秀出身形輪廓、尤其頭套結構更連結上胸前長領結造型，宛如變身「小黑帽」；林宥嘉則以天鵝絨長袖西裝外套搭配半透名的黑色絲質上衣，但鱷魚皮腰帶卻又閃現的華麗光澤。今年夏天太熱不知道該怎麼穿，也許不如參考一下林宥嘉和Ten的「透視裝」，輕薄、半透，時髦一「夏」？
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