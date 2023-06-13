蔡阿嘎曝日本雷店遭炎上 為何喊嘉義4大難吃火雞肉飯能下莊？

百萬YouTuber蔡阿嘎日前推出的點評影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，因內容過度主觀，且態度失禮，因此在網路引爆爭議，甚至還登上日媒版面，挨轟「丟台灣人的臉」。儘管事後他緊急下架該影片並公開道歉，2023年1月，蔡阿嘎評價「嘉義難吃雞肉飯」的影片，依然躲不過風暴延燒，再遭各界抨擊，即使日前他已悄悄撤下，也難以挽回被炎上的命運。

百萬網紅爆嘉義4家「難吃雞肉飯」比噴水雷！真反應擋人財路惹議

2022年8月，公開給嘉義知名「噴水雞肉飯」留下負評的蔡阿嘎，2023年初為延續話題，再推出《比噴水評價還低的嘉義火雞肉飯，到底還能多難吃？》的影片，介紹嘉義當地，Google評分比噴水雞肉飯還低的4間店家，分別為「陳家」「朴子莊家」「阿枝」和「嘉義大府城」。

圖／翻攝自YouTube頻道「蔡阿嘎」。

當時在片中蔡阿嘎強調，噴水雞肉飯的Google評論逾4000則，評價平均僅2.8顆星，低於這星數的雞肉飯商家，可想而知，網友評論該有多毒舌，因此身為嘉義人，他決定帶老婆二伯和團隊親自試吃。

可由於蔡阿嘎品嚐後的反應與用字遣詞，跟點評「日本連鎖地雷店」一樣如出一徹，同樣具有戲劇張力，完全沒在怕得罪雞肉飯老闆，因此當時不少網友都替他與團隊捏一把冷汗，擔心「實話實說」惹來麻煩，甚至造成人身危險。

圖／取自臉書「嘉義噴水雞肉飯」。

同一時間，有人認為蔡阿嘎此舉雖勇氣可嘉，但直接公布店名的做法十分不恰當，根本是為了衝YouTube頻道流量而擋人財路，於是先後砲轟「在Google上評論都沒關係，因為你不喜歡不代表別人不喜歡，但拍成影片還選4間店家來糟蹋，斷人財路與殺人父母相同」「特地來按爛，你想想跟你一樣被說爛，難吃的店家有什麼心情，還有對他們有什麼影響」「你拍這個有錢賺，你有想過這4間店家嗎？做人留一線，別沒品沒下限」。

留言串裡，還有居民看不下去，出面替「噴水雞肉飯」護航，紛紛高呼「噴水有很多家分店，分店其實都不難吃」「一堆人都在瞎起鬨，整天砲噴水多難吃、還有什麼都觀光客在吃的」「我也嘉義人，噴水雞肉飯也是好吃，只是價位較高而已。比他好吃且物美價廉的店家也蠻多的，所以不會主動去吃噴水」。

有鑑於此，有網友認為，蔡阿嘎應比照這次向「日本連鎖地雷店」道歉的規格，好好也向嘉義無辜的雞肉飯業者致歉。

而且其實事發當時，業者就曾無奈回應「說實在啦，我們在這裡做生意不可能這樣，如果沒有⋯可以跟我們說，我們一個人不要這樣子」「有人說我們是騙人的店，我說沒有，你喜歡多少就講多少」；另一家店家也公開表示「有的人吃的喜歡，有的人吃不喜歡，對不對，但我生意都很好啊」，但畢竟大家開門做生意，因此最後都以和為貴，僅抱怨收場。

圖／翻攝自YouTube頻道「蔡阿嘎」。

YouTube百萬追蹤數卻忽略影響力！網友：名人出國更應愛惜羽毛

時至今日，儘管蔡阿嘎低調的趕緊下架嘉義的影片，臉書社團《嘉義綠豆大小事》還是有網友認為，蔡阿嘎做為知名網紅和嘉義子弟，千不該、萬不該忽視自身影響力，所以再度開槍怒嗆「這不用道歉？」「傷害造成，都來不及了」

此外有網友認為，蔡阿嘎這幾支被炎上的影片，最大問題在於他的表達方式，並提到「其實可以談談他個人的口味感覺，但措詞還是委婉一點好」。

另外也有人認為，台灣名人出國更應愛惜羽毛，畢竟所有言行舉止，都間接代表了台灣，也直言「要不是惹到日本大哥哥，他應該繼續自我膨脹」。

而這綿延不絕的戰火，同樣引來嘉義火雞肉飯協會創會理事長劉宗源的關注，並出面直言，要蔡阿嘎警惕外，也為自身的言論負責。

不過網路上雖撻伐聲浪不斷，但也有人持正面看法，認為美食好不好，本來就見仁見智，況且就「嘉義難吃雞肉飯」來說，蔡阿嘎跟二伯的反應，其實沒有點評「日本5家超難吃的連鎖地雷店」時來得劇烈，甚至還幫店家平反Google上部分的批評，並非一昧謾罵或為罵而罵，因此另也有網友納悶「不喜歡看就不要看就好！為什麼要道歉？」

而無論蔡阿嘎是否會向先前點名的嘉義飯業者致歉，6月11日稍早，他再度於臉書發文，稱自己「真心認錯，並設法改善」，同時很抱歉佔用近來許多社會資源的版面，並接受外界各種批評與指教。

因此言談中，他希望事件能漸漸平息，日後除了調整腳步、虛心改過外，也會繼續透過發片創作，證明自己和團隊是真心悔過。

（本文出自2023.06.12《城市學》網站，未經同意禁止轉載。）