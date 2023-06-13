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限時7天買2送2！7-ELEVEN CITY PRIMA推小農水果冰磚咖啡
咖啡愛好者又有新選擇！7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」首度攜手老實農場，推出「橙香陽光」、「檸靜時光」2款小農水果冰磚咖啡，以清爽香甜風味為夏季咖啡調飲帶來創新體驗。
「CITY PRIMA」今年拓點將突破6,000家新里程碑，幾乎等於每家7-ELEVEN店舖都有供應，去年底更首開超商零售通路先例引進全新三豆槽咖啡設備，同時設有雙奶管配置，不僅可同時供應衣索比亞、瓜地馬拉2款精品咖啡豆，消費者可選擇使用牛奶製作一般熱/冷精品拿鐵，更可使用燕麥奶製作熱/冷精品燕麥拿鐵，提供咖啡愛好者多元咖啡品味選擇。
看準咖啡愛好者喜愛多元風味嚐鮮的需求，CITY PRIMA攜手屏東老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」小農水果冰磚咖啡。以富有柑橘果香的衣索比亞精品咖啡，融入台灣在地小農種植的「柳丁」與「梅爾檸檬」製成的新鮮水果冰磚，冰磚以急速冷凍技術鎖住水果新鮮風味，每顆水果僅榨取33%黃金比例原汁，搭配CITY PRIMA團隊精心調配獨家比例配方，讓精品咖啡柑橘果香與在地新鮮水果酸甜完美融合。
CITY PRIMA精品水果冰磚系列將於6月14日上市，原價120元，2款全新風味「橙香陽光」、「檸靜時光」享嚐鮮價99元；OPEN POINT行動隨時取於6月14日起連續7天，每日限量推出「橙香陽光」、「檸靜時光」任選買2送2優惠，數量有限、售完為止。
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