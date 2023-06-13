自由潛水世界冠軍來掛保證！艾美表經典奔濤腕表復刻回歸

在瑞士鐘表品牌中，總是獨樹一幟的艾美表（Maurice Lacroix）在今年夏天，推出了一款復刻自2013年就問世的奔濤系列腕表，而且在研發之際找來自由潛水的世界冠軍，同時也是品牌大使Lidija Lijic來參與，讓這只重新演繹的經典潛水表功能與配戴性，更符合實際需求。

在十年前，艾美表首次推出奔濤（PONTOS S）系列，由於名稱在拉丁語系中帶有「航海」意義，不難想像這是針對水上運動而設的表款。雖然受到不少消費者的喜愛，但後來的幾年因為艾美表專注於AIKON系列的開發，所以奔濤表款就停產了。不過在這幾年，復刻風潮正熱，加上運動潛水表一直都是市場上的搶手貨，於是在融入了多項改良，同時保留初代表款精髓後，艾美表正式在今年呈現全新奔濤系列S潛水腕表。在研發過程中，品牌徵詢了自由潛水世界冠軍Lidija Lijic的意見，甚至她還親自測試腕表防水性能，更表示「這款腕表在陸地上也能展現鮮明個性！」

自由潛水的世界冠軍，同時也是品牌大使Lidija Lijic演繹艾美表奔濤系列S腕表。圖／Maurice Lacroix提供

有意思的是奔濤系列S潛水表，不像其他品牌的同類產品，具有可轉式表圈，而是藉由2點鐘方向的旋鈕來調整內表圈，搭配計數刻度，可便於計算在水下時間，不容易因為碰撞而誤觸了原本的計時。其次時針和分針採用刻面設計，覆有夜光塗層；分針亦飾有彩色邊緣、小時以鑲貼刻度，原有表盤經過細微調整，使刻度和分鐘標記更加清晰和突出，易於讀時。除了黑色與白色漆面表盤配搭精鋼表殼之外，艾美表還順應市場需求，提供了限量版海藍色噴砂處理表盤與青銅表殼的款式。但無論哪一款都配置表帶快拆系統，讓消費者可輕鬆更換皮革或是橡膠表帶。

奔濤系列S潛水表配置表帶快拆系統，讓消費者可輕鬆更換皮革或是橡膠表帶。圖／Maurice Lacroix提供

艾美表奔濤系列S腕表，精鋼表殼，防水深度300公尺，搭載ML115自動上鍊機芯，約72,000元。圖／Maurice Lacroix提供

艾美表奔濤系列S腕表，青銅表殼，防水深度300公尺，搭載ML115自動上鍊機芯，限量500只，約88,000元。圖／Maurice Lacroix提供

奔濤系列S潛水表，藉由2點鐘方向的旋鈕來調整內表圈，搭配計數刻度，可便於計算在水下時間。圖／Maurice Lacroix提供

艾美表奔濤系列S腕表，精鋼表殼，防水深度300公尺，搭載ML115自動上鍊機芯，約72,000元。圖／Maurice Lacroix提供