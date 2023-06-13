生活美學品牌聯手 恆隆行 × 了了礁溪打造五感慢旅體驗

幫忙處理日常生活雜務的各式家電，除了追求功能強大，現在更進一步注重設計美學，讓使用者不只減輕勞務負擔，更全面提升生活品質。持續引進全球各地生活精品家電的恆隆行，近期與當紅旅宿品牌「了了礁溪」共同策劃了「JING心時刻」慢旅體驗，在熱鬧的礁溪市區拐個彎，就進入了小路旁靜僻的角落，引領民眾用一整天的時間，讓腦袋放慢、五感打開，感受每個講究的細節。

恆隆行以經營家生活美學為核心，此次以策展式慢旅的型態，跨越「家」形象的藩籬，將12個「JING」生活蘊藏在空間中的許多角落，讓五感在每個主題細節中詮釋恆式美學。恆隆行與「了了礁溪」對於生活各自有著獨特的見解但有著相同的堅持，結合旅程慢遊、藝術、細節的美學，雙方一拍即合，打造一場沉浸式慢旅體驗。

恆隆行首次跨域合作，與「了了礁溪」共同聯手打造的「JING心時刻」，邀請恆隆行會員專屬探索旅程，以12個JING生活時刻讓旅者能鏡像映照看見自己，同時享受一泊二食精心招待。一進門用貼合手掌曲線的啜飲杯喝杯舒爽的氣泡水，坐在完整支撐腰臀壓力的Style沙發椅欣賞窗外美景，用Dyson吹風機、造型器打點好造型，到餐廳享受一頓精緻晚餐，最後讓床邊的LEXON氣氛小燈伴你入眠。