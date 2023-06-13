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生活美學品牌聯手 恆隆行 × 了了礁溪打造五感慢旅體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
用餐後回房感受的開夜床服務與發現JING心手札，感受具有份量的心意與情感交流。記者黃筱晴／攝影
用餐後回房感受的開夜床服務與發現JING心手札，感受具有份量的心意與情感交流。記者黃筱晴／攝影

幫忙處理日常生活雜務的各式家電，除了追求功能強大，現在更進一步注重設計美學，讓使用者不只減輕勞務負擔，更全面提升生活品質。持續引進全球各地生活精品家電的恆隆行，近期與當紅旅宿品牌「了了礁溪」共同策劃了「JING心時刻」慢旅體驗，在熱鬧的礁溪市區拐個彎，就進入了小路旁靜僻的角落，引領民眾用一整天的時間，讓腦袋放慢、五感打開，感受每個講究的細節。

恆隆行以經營家生活美學為核心，此次以策展式慢旅的型態，跨越「家」形象的藩籬，將12個「JING」生活蘊藏在空間中的許多角落，讓五感在每個主題細節中詮釋恆式美學。恆隆行與「了了礁溪」對於生活各自有著獨特的見解但有著相同的堅持，結合旅程慢遊、藝術、細節的美學，雙方一拍即合，打造一場沉浸式慢旅體驗。

恆隆行首次跨域合作，與「了了礁溪」共同聯手打造的「JING心時刻」，邀請恆隆行會員專屬探索旅程，以12個JING生活時刻讓旅者能鏡像映照看見自己，同時享受一泊二食精心招待。一進門用貼合手掌曲線的啜飲杯喝杯舒爽的氣泡水，坐在完整支撐腰臀壓力的Style沙發椅欣賞窗外美景，用Dyson吹風機、造型器打點好造型，到餐廳享受一頓精緻晚餐，最後讓床邊的LEXON氣氛小燈伴你入眠。

專屬於恆隆行會員的「JING心時刻」慢旅體驗，即日起至8月31日前往「了了礁溪」官網訂房並入住，將提供價值3,500元的慢生活體驗金，入住當日晚餐也將特別由主廚為您準備一道由Vermicular呈現的隱藏版餐點。會員僅需於於訂房資訊的 「訂單備註」欄位內註明「恆隆行獨家邀請-會員姓名」，並於入住當日須在櫃檯出示由恆隆行所發出的活動邀請函並確認會員本人身份後，即可開始享受全套體驗。房數有限，以完成訂單付款順序為準。

Dyson Airwrap多功能造型器享受沙龍級美髮體驗。記者黃筱晴／攝影
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了了礁溪專屬的策展空間，讓LEXON氣氛燈來點綴。記者黃筱晴／攝影
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入住當日晚餐也將特別由主廚為您準備一道由Vermicular呈現的隱藏版餐點。記者黃筱晴／攝影
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恆隆行首次跨域合作，與「了了礁溪」共同聯手打造的一泊二食的「JING心時刻」五感體驗。記者黃筱晴／攝影
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Dyson吹風機的好，用過才知道。記者黃筱晴／攝影
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LAURASTAR IZZI高壓蒸汽消毒機，蒸汽溫度150°C、水分子汽化100%，快速消除衣服上的微小皺褶，還可用來消毒行李箱、鞋子等各式材質的隨身用品。記者黃筱晴／攝影
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Style Dr. CHAIR Plus舒適立腰調整椅由日本脊椎保健專家監修並使用獨家三點支撐設計，完美支撐腰背。記者黃筱晴／攝影
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SodaStream ART自動扣瓶氣泡水機與眾不同的拉桿打氣方式，搭配超級保冰的CORKCICLE三層真空啜飲杯，享受沁涼午後。記者黃筱晴／攝影
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泡澡之後，用medisana RG 220隨身冷熱震動按摩槍加強放鬆。記者黃筱晴／攝影
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