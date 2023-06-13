第23座大滿貫入袋！喬科維奇親吻冠軍獎盃帥秀名表

36歲的喬科維奇（Novak Djokovic）贏得法網錦標賽，成為世界上第一位獲得23座大滿貫冠軍的男網選手，同時也創下史上球王在位周數保持最長的紀錄（387週）。他在頒獎典禮上抱起金盃，手上配戴的正是他所代言的宇舶表（HUBLOT）Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕表。

喬科維奇於2003年踏入職業網壇，至今20年。這位來自賽爾維亞的選手在2008年贏得第一座大滿貫冠軍，即是澳洲網球公開賽的冠軍，從此更創下多項紀錄：喬科維奇為至今球壇史上世界排名第一時間最長的球員，共贏得38座ATP1000大師賽冠軍，總計贏得94座職業生涯冠軍，是唯一同時擁有四大滿貫冠軍頭銜的男子球員，以及唯一贏得所有四大滿貫、九座ATP 1000大師賽冠軍和ATP巡迴賽總決賽的球員。更是唯一一位至少3次贏得所有四大滿貫賽事的網球名將。 宇舶表大使喬科維奇配戴Big Bang Meca-10 十日鍊腕表。圖／宇舶表提供 宇舶表大使喬科維奇配戴Big Bang Meca-10 十日鍊腕表手拿法網賽冠軍獎盃。圖／宇舶表提供 Hublot Big Bang Meca-10十日鍊腕表。圖／宇舶表提供