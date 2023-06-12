COACH攜手代言人Lil Nas再詮釋冬季服飾 比秀上款更吸引人入手！

夏季還沒過完，COACH就迫不及待地準備上市冬季系列，但有意思的是不全然是今年2月於紐約大秀時所看到的款式。因為品牌創意總監Stuart Vevers攜手了全球代言人納斯小子（Lil Nas X），以他個人穿搭風格為靈感，從系列服飾中精選數件單品重新詮釋，透過不同視角演繹，反而多了幾分潮流感，更貼近年輕世代消費者喜好。

COACH推出由品牌代言人Lil Nas X 精選策畫的「The Lil Nas X Drop」在原有產品架構下，另外推出的迷你系列。由品牌創意總監Stuart Vevers先參考了Lil Nas X 個人風格與色彩偏好作為發想，並從他最喜歡的款式中精選出一些單品並再加以琢磨，像是色彩鮮明的剪羊毛shearling大衣、圖案靈感來自演唱會紀念T恤、以及綴有特色徽章的美式學院風夾克等。但迷你系列是以年輕世代反主流文化的視角來重新詮釋，所以原先COACH秋冬系列中的部分風格元素被保留，包括從品牌首位設計師Bonnie Cashin所創造的豹紋印花，並加入了90年代盛行的「酸性設計」特色，結合幾何圖型與高飽和色彩等。同時，也重新翻玩了經典「黑色小洋裝」，融合浪漫以及頹廢搖滾風格，並在透明薄紗上繡上心形圖樣並疊加上亮片製造閃耀的效果。

而且永續精神也是The Lil Nas X Drop系列最在意的部分，於是聚焦再利用的製造過程和材質，包再生T恤和運動衫、以及運用回收COACH包包材料製作的(Re)Loved靴子鞋面。Stuart Vevers則表示「為了創造這個系列，我們翻轉了品牌經典設計、同時也從Lil Nas X與音樂和夜生活間的連結獲得靈感，讚頌我們共享對於個人主義和真實表達自我的熱愛」。而系列形象Lookbook也緊扣個人主義的重視概念，讓模特兒像是自拍今日穿搭（OOTD）的方式呈現，令人玩味。