單月狂銷50萬杯！全家西西里氣泡美式熱賣 用在地椪柑、柳丁接力推新品

冰磚調飲發明家再出招！全家便利商店於2017年起創零售通路之先，以獨家冰磚專利技術，將咖啡、茶飲製成冰磚形式，不僅保留最新鮮口感，更成為Let’s Café及私品茶的超級原料，打造出一杯杯口感獨特的冰磚系飲品。搶攻炎夏冰飲商機，全家觀察消費者夏季喜愛享用酸甜水果風味及氣泡口感的飲品，除了推出以檸檬冰磚搭配氣泡水的「Let’s Café西西里氣泡美式」，上市不到1個月即熱銷50萬杯；6月14日起再與客家委員會浪漫台三線藝術季獨家聯名，推出「Let’s Café冰椪柑氣泡美式」及「私品茶鮮橙氣泡青茶」，以客家盛產柑橘類水果原汁製成冰磚，再加入沁涼氣泡水，搭配浪漫台三線專屬杯身設計，是夏天喝手搖的全新選擇。此外，全家為上班族應援，即日起至6月30日推出「Let’s Café週一單品日」，每週一只要上全家會員APP隨買跨店取，可享有大杯單品咖啡同品項2杯119元優惠，等同5.9折，讓上班族週一不憂鬱。

全家自2017年以來，以獨家「冰磚」專利技術陸續推出逾10款咖啡冰磚、茶磚等季節限定飲品，其中以西西里咖啡所使用的「檸檬冰磚」最受歡迎，年銷上百萬顆，為隱藏版熱銷商品，其嚴選屏東優利卡綠皮檸檬，並可完整還原為新鮮檸檬汁，不僅曾在社群上創下多則檸檬冰磚飲品DIY的相關討論，更是助攻今夏Let’s Café西西里氣泡美式月銷50萬杯的靈魂要角。此次更攜手客家委員會浪漫台三線藝術季，以台灣在地鮮果為靈感，推出2款柑橘風味特調冰飲，「Let’s Café冰椪柑氣泡美式」使用台三線東勢鮮榨椪柑原汁製成「椪柑冰磚」，搭配氣泡美式，讓水果與咖啡香氣完美融合，堪稱最佳創意飲品；「私品茶鮮橙氣泡青茶」以金萱青茶為基底，添加台灣天然柳丁原汁及果肉，製成整顆新鮮的「鮮橙青茶磚」，完整還原手搖店口感、新鮮喝得到，搭配浪漫台三線藝術季專屬聯名設計杯身與特大杯容量，是這個夏天一定要暢飲的絕佳飲品，6月14日至6月27日新品上市期間皆享有嚐鮮價69元優惠（原價80元）。 「私品茶鮮橙氣泡青茶」以金萱青茶為基底，添加台灣天然柳丁原汁及果肉，製成整顆新鮮的「鮮橙青茶磚」，完整還原手搖店口感、新鮮喝得到。圖／全家便利商店提供 「Let’s Café冰椪柑氣泡美式」、「私品茶鮮橙氣泡青茶」搭配浪漫台三線藝術季專屬聯名設計杯身與特大杯容量，是夏天喝手搖的全新選擇。圖／全家便利商店提供 全家今夏推出以檸檬冰磚搭配氣泡水的「Let’s Café西西里氣泡美式」，上市不到1個月即熱銷50萬杯。圖／全家便利商店提供