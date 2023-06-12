零租金、Wi-Fi吃到飽！貳樓餐飲集團攜手IKEA打造北漂員工夢幻宿舍

疫後復甦卻遇上缺工潮，為吸引優秀人才進駐，近期展店動作頻頻的貳樓餐飲集團祭出免費包住的「北漂專案」，攜手IKEA企業業務團隊打造北漂員工夢幻宿舍。

貳樓餐飲集團的「北漂專案」，不但以「零租金」的方式，免費提供員工居住空間，宿舍有共享的客廳、廚房，也包含齊全的家具、家電、生活用品以及免費Wi-Fi，同仁下班後還可以每月無限制觀看Netflix，更提供正職員工每月3,000元生活津貼。

貳樓與IKEA企業業務合力點亮空間魅力，體驗驚喜包的美好生活。圖／貳樓餐飲集團提供

「北漂專案」始於2020年疫情肆虐之際，貳樓餐飲集團建立在關懷同仁的角度出發，希望解決北漂者找房租屋的困難。貳樓餐飲集團營運處協理表示，缺工已成為餐飲業最大挑戰，貳樓今年擴大「北漂專案」，攜手IKEA企業業務團隊，從北漂族在異地生活的心聲出發，發揮IKEA專長，依照使用者實際需求打造兼具美感與實用性的北漂宿舍，希望打動北上求職者的心，趁畢業求職季吸引廣大青年加入貳樓，為美好生活的目標前進。

貳樓「北漂專案」宿舍有共享的廚房與生活用品。圖／貳樓餐飲集團提供

貳樓餐飲集團6月17日在台中（https://www.104.com.tw/job/80ejq?jobsource=cs_2018indexpoc）、6月20日在台北（https://www.104.com.tw/job/80eks?jobsource=cs_2018indexpoc），即將有兩場大型招募活動，詳情請參閱網址。