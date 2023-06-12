義大利天菜球星牽線 ASICS跨界HUGO BOSS打造限定戰靴

法國網球公開賽落幕，僅接著要登場的就是大滿貫賽事中，唯一的草地比賽「溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon，簡稱：溫網）」。今年27歲的義大利天菜球星Matteo Berrettini將會穿上由ASICS和HUGO BOSS聯手打造的限定戰靴現身，展現運動和時尚精品跨界融合。

會有這樣的合作，起因在於Matteo Berrettini本來就是ASICS的贊助球星，同時身兼HUGO BOSS品牌全球代言人，由他居中牽線，透過聯名與設計創新，打造專屬運動時尚。而且此次聯名鞋款是專為底線型網球選手設計，採用DYNAWALL中底抗扭系統，提供 360 度的支撐及穩定；搭配DYNAWRAP鞋帶系統，增加足中段包覆性，提升貼合感，能在球場上提供舒適感。另外，目前正在舉辦的德國斯圖加特公開賽期間，Matteo Berrettini也會穿著這款鞋款首度亮相與參賽，而台灣消費者也能入手同款戰靴。

台牌林果良品與法國藝術家Jordane Saget攜手打造聯名小白鞋。圖／林果良品提供

而先前NOKE忠泰樂生活購物商場開幕之際，曾邀請了法國藝術家Jordane Saget來台打造亞洲首個跨界作品，透過獨特圈繞圖騰遍布商場，由內到外自然散發人文氣息，樹立商場美學新地標。﻿因此台牌林果良品便與Jordane Saget攜手打造聯名小白鞋，將特色三條線圖騰加入深受歡迎的XV1經典皮革鞋上，並將於6月29日選在NOKE忠泰樂生活品牌期間快閃店獨家販售。如藝術品般的外型在日前曝光，也在藝術圈及潮流圈掀起一波討論熱潮。

深受BLACKPINK成員Rosé喜愛的復古AUTRY鞋，這季藉由THE SPAACE引進了新款配色。圖／THE SPAACE提供

另外，提到小白鞋就不能忘了深受BLACKPINK成員Rosé、Lisa喜愛的復古AUTRY鞋，這季藉由THE SPAACE引進了亮眼綠與細節感滿分的百搭靛色外，更在鞋身上加入了皮革拼接麂皮、網布與塗鴉等款式。其中的AUTRY Medalist小白鞋以皮革鞋身拼接特色麂皮，鞋底側邊則飾有靈感來自80年代的復古風格街頭感的GAME SET MATCH字樣，並以現代語彙重新詮釋，形塑獨特夏日亮點。

ASICS GEL-RESOLUTION 9 HUGO BOSS聯名鞋，5,280元。圖／ASICS提供

AUTRY CLC皮革拼接麂皮休閒鞋，7,480元。圖／THE SPAACE提供