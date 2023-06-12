快訊

政大法律系生遭控開賣淫公司媒介性交易 驚動校方：已展開調查

MLB道奇隊這活動成公關災難：商業和進步只能二選一？

天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

約克維奇擒第23座大滿貫金盃、謝淑薇法網女雙再封后 都少不了Lacoste來助攻

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
球王約克維奇終於在今年成功的在法國網球公開賽，舉起他第三座火槍手冠軍杯，也是職涯的第23座大滿貫賽事金盃。圖／摘自Lacoste instagram、ATP官網
球王約克維奇終於在今年成功的在法國網球公開賽，舉起他第三座火槍手冠軍杯，也是職涯的第23座大滿貫賽事金盃。圖／摘自Lacoste instagram、ATP官網

2023年的法國網球公開賽（Roland Garros，簡稱：法網）在周日（6/11）時，以女子雙打和男子單打決賽做為閉幕比賽，讓球迷們都看得欲罷不能。除了是台灣網壇女將謝淑薇傷後復出，就再度獲得冠軍之外，眾人更見證了球王約克維奇（Novak Djokovic）成為職業網球公開化年代，獲得最多大滿貫金盃的男子球員；而這兩人的共通點不僅是球技過人，更有法國時尚品牌Lacoste在賽場上的助攻。

球王約克維奇終於在今年一舉突破西班牙好手納達爾的紀錄，成功的在法國網球公開賽，舉起他第三座火槍手冠軍杯，也是職涯的第23座大滿貫賽事金盃，正式達成前無古人的紀錄。而長期支持球王約克維奇各種比賽，並為其量身設計戰袍的Lacoste更早就準備好利用招牌小鱷魚Logo拼寫出「23」字樣的夾克，讓他高舉金盃時也能穿上。另外，眾所周知，台灣女將謝淑薇並沒有特定的服裝贊助廠商，所有裝備都是自掏腰包購入，然而在此次法網的賽事期間，她分別以adidas專業網球裝和封后時穿的Lacoste運動裝交替出賽。而且謝淑薇因為少了贊助商的限制，因此她混搭了Lacoste的運動背心以及專為法網而打造的裙裝，絲毫看不出是不同系列，展現自身的時尚感。

台灣網壇女將謝淑薇（右）成功於法網女雙決賽再度封后，當時就身穿了自己混搭的Lacoste服裝出賽。圖／摘自WTA facebook
台灣網壇女將謝淑薇（右）成功於法網女雙決賽再度封后，當時就身穿了自己混搭的Lacoste服裝出賽。圖／摘自WTA facebook

Lacoste此次擔任了法網的主要贊助商之一，因此一手包辦主審、線審以及球僮的服裝造型，更在賽事期間於比賽場地附近成立期間快閃店，凸顯法式時尚與網球運動的結合，當時尚未登頂的球王約克維奇也曾前往朝聖。不僅如此，Lacoste還推出了一系列專為法網而打造的專業球裝和休閒服飾，更有與約克維奇合作的系列專業網球服裝，讓球迷們也能一同穿上來支持。

長期支持球王約克維奇各種比賽，並為其量身設計戰袍的Lacoste更早就準備好利用招牌小鱷魚Logo拼寫出「23」字樣的夾克，讓他高舉金盃時也能穿上。圖／摘自ATP官網
長期支持球王約克維奇各種比賽，並為其量身設計戰袍的Lacoste更早就準備好利用招牌小鱷魚Logo拼寫出「23」字樣的夾克，讓他高舉金盃時也能穿上。圖／摘自ATP官網

台灣網壇女將謝淑薇（右）成功於法網女雙決賽再度封后，當時就身穿了自己混搭的Lacoste服裝出賽。圖／摘自WTA facebook
台灣網壇女將謝淑薇（右）成功於法網女雙決賽再度封后，當時就身穿了自己混搭的Lacoste服裝出賽。圖／摘自WTA facebook

Lacoste此次擔任了法網的主要贊助商之一，推出了一系列特別打造的專業球裝和休閒服飾。圖／摘自Lacoste官網
Lacoste此次擔任了法網的主要贊助商之一，推出了一系列特別打造的專業球裝和休閒服飾。圖／摘自Lacoste官網

Lacoste更在法網賽事期間於比賽場地附近成立期間快閃店，凸顯法式時尚與網球運動的結合。圖／摘自Lacoste instagram
Lacoste更在法網賽事期間於比賽場地附近成立期間快閃店，凸顯法式時尚與網球運動的結合。圖／摘自Lacoste instagram

Lacoste更在法網賽事期間於比賽場地附近成立期間快閃店，凸顯法式時尚與網球運動的結合。圖／摘自Lacoste instagram
Lacoste更在法網賽事期間於比賽場地附近成立期間快閃店，凸顯法式時尚與網球運動的結合。圖／摘自Lacoste instagram

運動 法國 法網 約克維奇 謝淑薇 納達爾

延伸閱讀

法網／約克維奇不想稱自己是GOAT 坦言一直在和費納比較

法網／稱再奪金盃難置信 約克維奇暗示拚年度全滿貫

法網／約克維奇獨攀歷史之巔 可望續推高紀錄

法網／約克維奇幽默致詞：祝魯德未來奪冠 但對手別是我

相關新聞

大谷翔平也愛吃！超人氣美式漢堡「In-N-Out」限時1天快閃登台

喜歡美式漢堡的民眾注意囉！來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」將再度登台，於6月13日於大直快閃1天。現場將提供招...

只買1顆也優惠！達美樂披薩「外帶半價」　最低186元起

為了讓民眾不須受限「買大送大」的規定，連鎖披薩「達美樂」自即日起推出「外帶披薩半價」優惠，讓消費者就算只買1個披薩，同樣...

7-ELEVEN首創OP點數折抵網購取貨付款 限時再送購物金

迎接618網購節，7-ELEVEN率先宣布取貨享2大好康，包括首創的OP點數折抵，以及民眾最愛的取貨送購物金活動，吸引消...

約克維奇擒第23座大滿貫金盃、謝淑薇法網女雙再封后 都少不了Lacoste來助攻

2023年的法國網球公開賽（Roland Garros，簡稱：法網）在周日（6/11）時，以女子雙打和男子單打決賽做為閉幕比賽，讓球迷們都看得欲罷不能。除了是台灣網壇女將謝淑薇傷後復出，就再度獲得冠軍之外，眾人更見證了球王約克維奇（Novak Djokovic）成為職業網球公開化年代，獲得最多大滿貫金盃的男子球員；而這兩人的共通點不僅是球技過人，更有法國時尚品牌Lacoste在賽場上的助攻。

千萬不要用！前飯店經理曝房間「2大物品」超噁：嚇到不敢再住

隨著疫情解封，越來越多人安排旅遊行程，出國更是會在外住宿好幾天。有一位前飯店經理透露旅客應該要在房間避免使用的「2大物品」，甚至有人表示在飯店當過管家後，嚇到「再也不想入住了」。

關島杜夢灣 在白砂+Tiffany 藍海中央夢幻盪鞦韆

最經典的關島海灘杜夢灣，有著約達2公里的白色沙灘，關島最頂級、五星飯店環繞著杜夢灣而建，大部分的飯店均能直通到達白浪沙灘處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦