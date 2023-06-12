約克維奇擒第23座大滿貫金盃、謝淑薇法網女雙再封后 都少不了Lacoste來助攻

2023年的法國網球公開賽（Roland Garros，簡稱：法網）在周日（6/11）時，以女子雙打和男子單打決賽做為閉幕比賽，讓球迷們都看得欲罷不能。除了是台灣網壇女將謝淑薇傷後復出，就再度獲得冠軍之外，眾人更見證了球王約克維奇（Novak Djokovic）成為職業網球公開化年代，獲得最多大滿貫金盃的男子球員；而這兩人的共通點不僅是球技過人，更有法國時尚品牌Lacoste在賽場上的助攻。

球王約克維奇終於在今年一舉突破西班牙好手納達爾的紀錄，成功的在法國網球公開賽，舉起他第三座火槍手冠軍杯，也是職涯的第23座大滿貫賽事金盃，正式達成前無古人的紀錄。而長期支持球王約克維奇各種比賽，並為其量身設計戰袍的Lacoste更早就準備好利用招牌小鱷魚Logo拼寫出「23」字樣的夾克，讓他高舉金盃時也能穿上。另外，眾所周知，台灣女將謝淑薇並沒有特定的服裝贊助廠商，所有裝備都是自掏腰包購入，然而在此次法網的賽事期間，她分別以adidas專業網球裝和封后時穿的Lacoste運動裝交替出賽。而且謝淑薇因為少了贊助商的限制，因此她混搭了Lacoste的運動背心以及專為法網而打造的裙裝，絲毫看不出是不同系列，展現自身的時尚感。

台灣網壇女將謝淑薇（右）成功於法網女雙決賽再度封后，當時就身穿了自己混搭的Lacoste服裝出賽。圖／摘自WTA facebook

Lacoste此次擔任了法網的主要贊助商之一，因此一手包辦主審、線審以及球僮的服裝造型，更在賽事期間於比賽場地附近成立期間快閃店，凸顯法式時尚與網球運動的結合，當時尚未登頂的球王約克維奇也曾前往朝聖。不僅如此，Lacoste還推出了一系列專為法網而打造的專業球裝和休閒服飾，更有與約克維奇合作的系列專業網球服裝，讓球迷們也能一同穿上來支持。

長期支持球王約克維奇各種比賽，並為其量身設計戰袍的Lacoste更早就準備好利用招牌小鱷魚Logo拼寫出「23」字樣的夾克，讓他高舉金盃時也能穿上。圖／摘自ATP官網

台灣網壇女將謝淑薇（右）成功於法網女雙決賽再度封后，當時就身穿了自己混搭的Lacoste服裝出賽。圖／摘自WTA facebook

Lacoste此次擔任了法網的主要贊助商之一，推出了一系列特別打造的專業球裝和休閒服飾。圖／摘自Lacoste官網

Lacoste更在法網賽事期間於比賽場地附近成立期間快閃店，凸顯法式時尚與網球運動的結合。圖／摘自Lacoste instagram