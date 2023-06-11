5月通路手機跌價榜公布！這品牌單月跌最多 這款一上市就進榜

萬物皆漲的年代，唯獨不斷推陳出新的手機降價特別有感。手機資訊網站「SOGI手機王」統計2023年5月全台通訊行手機降價排行TOP 20，單機降幅介於5.2%到19.3%之間，降價最多的前4款手機品牌皆來自vivo，單月降最多、次多和總降價幅度最多的手機均為vivo V27 5G。

「SOGI 手機王」統計2023年5月1日至5月31日期間，逾300家合作通訊行所刊登的手機價格資訊，5月手機降價排行TOP 20品牌涵蓋華碩、Nokia、OPPO、realme、三星、夏普、vivo和小米等品牌，其中三星和小米（含紅米）各有5款產品進榜最多，其次vivo有4款，而這4款剛好也是排名前4。

vivo V27 5G是5月降價最多的手機，vivo所推出的8GB + 256GB與12GB + 256GB這2個版本分別是降價最多和次多的手機。8GB + 256GB 版本單月降幅達到了19.3%，總降價幅度也達到19%，這個數字遠高於其他品牌的手機，甚至超過前代V25 5G的總降價幅度7.2%，如此巨大降幅使得V27 5G和V25 5G兩者價差不大，這也顯示V27 5G價格下滑最為顯著。

根據統計數據顯示，5月降價排行TOP 20最新的一款為4月上市的三星Galaxy A34 5G，另有多款屬於3月上市的產品，包括vivo V27 5G、Galaxy M14 5G、realme 10T 5G、紅米Note 12 5G、紅米Note 12 Pro 5G、三星Galaxy A54 5G、小米13 Lite、OPPO A78 5G 和紅米12C等，共計12 款手機，其中5款為小米（含紅米）、3款來自三星、vivo有2款。