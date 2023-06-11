5月通路手機跌價榜公布！這品牌單月跌最多 這款一上市就進榜
萬物皆漲的年代，唯獨不斷推陳出新的手機降價特別有感。手機資訊網站「SOGI手機王」統計2023年5月全台通訊行手機降價排行TOP 20，單機降幅介於5.2%到19.3%之間，降價最多的前4款手機品牌皆來自vivo，單月降最多、次多和總降價幅度最多的手機均為vivo V27 5G。
「SOGI 手機王」統計2023年5月1日至5月31日期間，逾300家合作通訊行所刊登的手機價格資訊，5月手機降價排行TOP 20品牌涵蓋華碩、Nokia、OPPO、realme、三星、夏普、vivo和小米等品牌，其中三星和小米（含紅米）各有5款產品進榜最多，其次vivo有4款，而這4款剛好也是排名前4。
vivo V27 5G是5月降價最多的手機，vivo所推出的8GB + 256GB與12GB + 256GB這2個版本分別是降價最多和次多的手機。8GB + 256GB 版本單月降幅達到了19.3%，總降價幅度也達到19%，這個數字遠高於其他品牌的手機，甚至超過前代V25 5G的總降價幅度7.2%，如此巨大降幅使得V27 5G和V25 5G兩者價差不大，這也顯示V27 5G價格下滑最為顯著。
根據統計數據顯示，5月降價排行TOP 20最新的一款為4月上市的三星Galaxy A34 5G，另有多款屬於3月上市的產品，包括vivo V27 5G、Galaxy M14 5G、realme 10T 5G、紅米Note 12 5G、紅米Note 12 Pro 5G、三星Galaxy A54 5G、小米13 Lite、OPPO A78 5G 和紅米12C等，共計12 款手機，其中5款為小米（含紅米）、3款來自三星、vivo有2款。
「SOGI 手機王」總編輯張利安表示，5月手機降價TOP 20中，超過一半手機是在3月上市的產品。除了vivo V27 5G兩款規格版本的手機受到通路銷售策略的影響，價格下滑最為明顯外，還有4款屬於小米旗下的紅米手機，這些手機大多屬於同一系列且在同一時期推出，在市場上形成「機海」，結果導致該系列多款手機進入降價排行TOP 20。
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