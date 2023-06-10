肉粽之戰又開打？陳其邁叫陣：南部粽才好吃 北部粽「只能算3D油飯」

端午節佳節將至，粽子是家戶必吃應景美食，高雄市長陳其邁今天參加三鳳中街所辦「粽夏YA之旅」包粽活動，包完粽子品嘗後忍不住稱讚「這才是肉粽！」向北部粽叫陣：「那只能算3D油飯」吃不下去，要吃好吃的肉粽就要到物美價廉的三鳳中街。

三鳳中街往年都會舉辦封街包粽活動，受疫情影響已停辦多年，今年復出熱鬧登場，民眾只要付50元銅板價，除現場體驗包粽樂趣，還能帶回10顆料多飽滿的肉粽回家慢慢品嘗，兩梯次活動共100組民額，瞬間就被秒殺。

陳其邁今天下午出席活動與民眾一起體驗包粽趣，在店家帶領下，從折粽葉、裝料到串繩一一體驗。陳其邁品嘗完剛出爐的新鮮肉粽後說，南部粽的好吃現場的都有共識，還忍不住向北部粽叫陣，稱那只能算「3D油飯」吃不下去，南部粽的作法才有粽子該有的味道。

陳其邁向民眾推薦，不管要吃肉粽還是要買內餡食材，都到三鳳中街採買，中街品項豐富一次就能買齊，且品質好價格也公道，向在北部的高雄遊子，或還沒吃過南部粽的民眾喊話，歡迎到高雄體驗最好吃的粽子。