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高級灰、深邃藍 蕭邦L.U.C腕表巧獻紳士風百搭典雅色
雖然高級名表多具有古典的形式、豐富精密的內涵，但顏色則常能帶來殊異的風格印象。蕭邦（Chopard）推薦了多款彩色面盤的L.U.C精密機械腕表，借由深灰、巧克力棕、深藍與綠色，為男士的品味收藏，呈現了豐沛的玩味可能。
由於綠色原就帶有古典、森林的聯想，L.U.C 1963 Heritage腕表在復古風的面盤中納入計時碼表功能的考量，因而將原本1至12的數字時標改為05到60分鐘，品牌字樣也冠以L.U.C Chopard與Chronometer，以強調通過瑞士官方天文台認證（COSC），限量25只；L.U.C Perpetual Chrono腕表深灰色的面盤經過偏心的刻紋裝飾，同時表面中數字大量採用紅色，交織出表款冷靜與熱情的雙重面向，L.U.C 03.10-L萬年曆機芯同時具備瑞士官方天文台認證（COSC）與日內瓦印記（Poinçon de Genève）、限量20只。
L.U.C Lunar One腕表除了具備精密複雜的萬年曆顯示功能，12點鐘方向並有雙數字獨立視窗顯示的大日期窗，眼光聚焦於當下、同時放眼於未來，並獲雙認證，非一般精密精確；於此同時，表款深藍色的面盤來自於電鍍賦予，但六點鐘方向的月相盤再搭配了隨機的星芒裝飾，對比上面盤的偏心太陽紋打磨修飾，因而營造出對比層次；想展現出如巧克力般的金棕色？43毫米、玫瑰金的L.U.C Quattro腕表使用專利的Quattro®四發條盒技術，因此擁有長達9日的動力儲存，面盤並搭配11個立體的金質羅馬數字，古典風格中盡展沉穩大器、簡約雋永。
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