長榮班機羽田機場遭碰撞 旅客今、明天陸續安排返台

長榮航空一架A330-300航機執行BR189羽田-松山飛航任務，原預計於當地時間上午10點50分從羽田機場起飛，於滑行道停止等待時，遭後方一架泰國航空航班機翼碰觸。長榮航空表示，該航機需留置於日本配合官方調查，已陸續依旅客需求簽轉其他合適航班，分別於今天或明天依序返台。

長榮航空指出，該班機共計有2名飛行員、11名空服員，以及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安；由於該航機需留置於日本配合官方調查及獲得許可方能進行檢修，安排旅客下機後先行提供餐券、飲料、點心，同步採取多種彈性措施，方便旅客盡速返台。

長榮航空表示，已陸續依旅客需求簽轉其他合適航班，並規劃調度替代航班將旅客接回，分別於今日或明日依序返台，並視航班簽轉情形，提供有住宿或返家需求旅客協助安排，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。