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保養也要環保 美國VIVAIODAYS保養品讓兒童也安心用

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
VIVAIODAYS的商品，友善環境，讓小孩也可以安心使用。圖／P+純淨佳提供
VIVAIODAYS的商品，友善環境，讓小孩也可以安心使用。圖／P+純淨佳提供

環保與永續意識在近年成為顯學，也逐漸受到越來越多人的關注，對環境友善要從生活中做起，而許多人每天都會的「保養」，也是得要同步關注，是否對於環境友善。在環境中，因為過去造成的破壞，帶來的傷害預防，除了大人身上會有，小孩也同樣受到影響。

2014年於美國誕生的VIVAIODAYS（VVD），結合世界各地優質傳統民族智慧配方與現代科技，堅持天然有機、安心健康，搭配獨一無二超可愛彩繪風環保包裝，要陪伴媽咪和寶貝們度過幸福繽紛童年時光。

P+純淨佳於2019年將VVD引進台灣上市，推出了許多系列產品已涵蓋清潔、保養與防曬，全產品採用天然成分，產品安全也經歐盟最高規Cosmos天然有機認證，堅持無動物實驗，不含人工香料、色素、防腐劑及化學添加物，守護身邊最親愛的人跟自己時，同時也一起守護地球、友善這片大地與海洋。

P+純淨佳除了有美國熱銷No.1 VVD 天然有機小章魚瓶防曬之外，還有VVD薑黃寶寶全效防曬乳SPF30、VVD橄欖油親子萬用修護凝露、VVD無患子寶寶洗髮沐浴露、VVD杏桃油寶寶潤膚乳、VVD玫瑰天竺葵溫和爽膚水、VVD山茶花護髮精華噴霧等等多項商品，讓夏天的親子可以更能享受疫情解封後的每個快樂時光。

此外，VIVAIODAYS 的五大堅持也關乎於對產品的堅持，也讓使用者更安心，有COSMOS 歐盟有機認證、無動物實驗、環保包裝、資助兒童教育推廣等響應環保之外，也資助全球而投教育，讓地球村的每一個兒童都享有屬於自己的未來。並在每款產品的5%銷售所得投入全球兒童教育資助，包含拉丁美洲、印度、肯亞、烏干達等當地教育機構。目前可以在P+網路官方旗艦店、新光三越信義A11 B1樓等購買。

VIVAIODAYS保養，讓親子之間有更多共通的嗜好，更增進了親子之間的互動。圖／P+純淨佳提供
VIVAIODAYS保養，讓親子之間有更多共通的嗜好，更增進了親子之間的互動。圖／P+純淨佳提供
VIVAIODAYS的防曬、洗髮沐浴商品，小孩也可以安心使用。圖／P+純淨佳提供
VIVAIODAYS的防曬、洗髮沐浴商品，小孩也可以安心使用。圖／P+純淨佳提供
VIVAIODAYS的防曬、洗髮沐浴商品，小孩也可以安心使用。圖／P+純淨佳提供
VIVAIODAYS的防曬、洗髮沐浴商品，小孩也可以安心使用。圖／P+純淨佳提供
VIVAIODAYS的商品，友善環境，讓小孩也可以安心使用。圖／P+純淨佳提供
VIVAIODAYS的商品，友善環境，讓小孩也可以安心使用。圖／P+純淨佳提供

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