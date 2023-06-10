Montblanc、S.T.Dupont 手寫鋼筆頌揚老派感動

書寫用的鋼筆，其實早早褪去工具的意義，更成為一種相對反時態的文化用品。從鋼筆尖端刷過紙張的觸感回饋，文字書寫在紙張上時的手腦心靈整合，更是無可言說需要親身體會的複合式體驗。

向來打造打火機、名筆、皮件的都彭（S.T.Dupont）近日推出新款Velvet書寫工具，其中Line D鋼筆與鋼珠筆的筆身加以品牌愛用的火焰浮雕紋機刻雕花飾紋並搭配三種天然彩漆，其中紫丁香與海洋藍款的筆身並加以鈀金潤飾，石墨灰款則具有霧面的黑色PVD，為書寫帶來更多色彩變化與靈感啟發。

源自德國的鋼筆名家萬寶龍（Montblanc）則從歐亞的奢華旅行典範：「東方快車」（Orient Express）得到靈感，推出「高藝術性」（High Artistry）系列「東方快車」書寫工具。全系列將巴黎里昂車站屋頂格柵、東方快車的豪華內裝、蒸汽火車頭的鐵製機件、車廂外側的象牙色紋飾...等元素，結合精雕、空窗琺瑯、寶石鑲嵌等各種工藝，打造出限量各一只的「蝴蝶」、「盒裝」，以及限量款5、限量款10、限量款83、限量款333與限量款1883等7種組合。