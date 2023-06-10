快訊

林智堅論文案和解收場！媒體人曝他求和內幕 自稱受害者喊「本來桃園是我的」

板橋私幼餵藥事件何時接獲？教育局：清查後確認是5月15日

Montblanc、S.T.Dupont 手寫鋼筆頌揚老派感動

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
東方快車高藝術性書寫工具限量款1883，包含筆記本、墨水、書寫工具以成套販售，40,900元。圖／Montblanc提供
東方快車高藝術性書寫工具限量款1883，包含筆記本、墨水、書寫工具以成套販售，40,900元。圖／Montblanc提供

書寫用的鋼筆，其實早早褪去工具的意義，更成為一種相對反時態的文化用品。從鋼筆尖端刷過紙張的觸感回饋，文字書寫在紙張上時的手腦心靈整合，更是無可言說需要親身體會的複合式體驗。

向來打造打火機、名筆、皮件的都彭（S.T.Dupont）近日推出新款Velvet書寫工具，其中Line D鋼筆與鋼珠筆的筆身加以品牌愛用的火焰浮雕紋機刻雕花飾紋並搭配三種天然彩漆，其中紫丁香與海洋藍款的筆身並加以鈀金潤飾，石墨灰款則具有霧面的黑色PVD，為書寫帶來更多色彩變化與靈感啟發。

源自德國的鋼筆名家萬寶龍（Montblanc）則從歐亞的奢華旅行典範：「東方快車」（Orient Express）得到靈感，推出「高藝術性」（High Artistry）系列「東方快車」書寫工具。全系列將巴黎里昂車站屋頂格柵、東方快車的豪華內裝、蒸汽火車頭的鐵製機件、車廂外側的象牙色紋飾...等元素，結合精雕、空窗琺瑯、寶石鑲嵌等各種工藝，打造出限量各一只的「蝴蝶」、「盒裝」，以及限量款5、限量款10、限量款83、限量款333與限量款1883等7種組合。

其中限量款1883的筆蓋與筆身使用午夜藍樹脂打造並裝飾象牙白的Montblanc標誌，以還原東方快車的車體顏色；筆蓋側面鐫刻則取材自東方快車的設計者：Rene Prou的藝術作品。全系列皆為客訂款，其中最高單價的「蝴蝶」與「盒裝」各為歐元150萬元與185萬元，而相對「親民」的限量款1883則搭配50ml墨水與筆記本，成套組販售、訂價40,900元。已於台灣上市，可洽萬寶龍全台如微風廣場、台北101、高雄義享時尚廣場、台中大遠百、等專賣店。

「高藝術性」（High Artistry）系列「東方快車」書寫工具全系列結合精雕、空窗琺瑯、寶石鑲嵌等各種工藝，以藝術向文化致意。圖／Montblanc提供
「高藝術性」（High Artistry）系列「東方快車」書寫工具全系列結合精雕、空窗琺瑯、寶石鑲嵌等各種工藝，以藝術向文化致意。圖／Montblanc提供
萬寶龍東方快車高藝術性書寫工具限量款1883的筆蓋、筆身、筆蓋側面鐫刻，都自東方快車（Orient Express）與其設計者Rene Prou的作品取材。圖／Montblanc提供
萬寶龍東方快車高藝術性書寫工具限量款1883的筆蓋、筆身、筆蓋側面鐫刻，都自東方快車（Orient Express）與其設計者Rene Prou的作品取材。圖／Montblanc提供
紫丁香色的都彭Line D系列鋼筆筆身並加以鈀金潤飾，為書寫帶來更多色彩變化與靈感啟發。圖／S.T.Dupont提供
紫丁香色的都彭Line D系列鋼筆筆身並加以鈀金潤飾，為書寫帶來更多色彩變化與靈感啟發。圖／S.T.Dupont提供
限量款1883套組的筆記本，不另單獨販售。圖／Montblanc提供
限量款1883套組的筆記本，不另單獨販售。圖／Montblanc提供
Line D系列鋼筆，筆身加以品牌愛用的火焰浮雕紋機刻雕花飾紋，價格店洽。圖／S.T.Dupont提供
Line D系列鋼筆，筆身加以品牌愛用的火焰浮雕紋機刻雕花飾紋，價格店洽。圖／S.T.Dupont提供

藝術作品

延伸閱讀

「健康小測驗」快速評估你的健康狀況 幫助解決各種健康困擾

歐盟將推反制經濟脅迫工具 中方不認錯反咬美國

馬辦邀陸生訪台被卡 綠委：恐成統戰工具陸委會幫把關

萬寶龍聯手德國超模Toni Garrn 義助慈善午宴添暖流

相關新聞

長榮班機在羽田與泰航碰撞 190旅客受影響 民航局證實：要求留存紀錄

今天日本當地時間上午約11點，長榮航空一架BR-189班機在日本羽田機場與前往曼谷的泰國航空TG-683班機發生擦撞，羽...

Montblanc、S.T.Dupont 手寫鋼筆頌揚老派感動

書寫用的鋼筆，其實早早褪去工具的意義，更成為一種相對反時態的文化用品。從鋼筆尖端刷過紙張的觸感回饋，文字書寫在紙張上時的...

愛馬仕施魔法把扯鈴變成包！秋冬版凱莉與柏金包垂流蘇

愛馬仕（Hermès）今日舉辦秋冬配件發表會，將位於天母住宅區的獨棟藝廊變身成為限定展覽。以水手行囊為靈感的24 Nœu...

香奈兒2022/23工坊系列 達卡人文藝術與巴黎工藝的火花

香奈兒（Chanel）在2022年12月，首度於塞內加爾的首都達卡（Dakar）舉辦2022/23Métiers d'a...

大直NOKE試營運成績單揭曉 當初招不到的品牌如今紛回頭

位於大直的「NOKE忠泰樂生活」自4/29展開試營運，隨著今日正式開幕，包括高爾夫頂級俱樂部「THE UPPER HOU...

預約里斯本的盛夏 LV推By the Pool系列慵懶迷人

隨著夏日的腳步已然來臨，路易威登（Louis Vuitton、以下簡稱LV）推出LV By The Pool系列，以葡萄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦