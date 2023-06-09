香奈兒2022/23工坊系列 達卡人文藝術與巴黎工藝的火花

香奈兒（Chanel）在2022年12月，首度於塞內加爾的首都達卡（Dakar）舉辦2022/23Métiers d'art工坊系列大秀，成為時裝界首個在西非舉辦時裝走秀的品牌。如今，系列服飾於台北舉辦鑑賞會，細膩絕倫的工藝重新演繹了西非的傳統風格與工藝、70年代的廓形套裝與疊穿手法；象徵塞內加爾的朱槿花出現在纖細碎花到大片印花上，國旗的紅黃綠色和國徽獅子和猴麵包樹，也都成了這次創作的重要靈感。

●融會70年代精神與塞內加爾標誌

致敬70年代精神是香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）本次構思的核心，貫穿全系列設計：自由反戰、女權提升、以及融匯流行-靈魂-放克-迪斯可-龐克曲風的奔放音樂，交織成這個時代的活力與能量。長褲套裝多半以套裝方式呈現，褲形則有各種寬窄變化的喇叭褲，搭配厚底高跟鞋，整體輪廓纖細修長；短裙或洋裝也多以展現女性線條的傘狀呈現，透過層疊的方式混搭，展現出自由不拘的波希米亞精神，同時，豐富的裝飾、多元迥異的面料，碰撞出意外的趣味層次。

除了朱槿花等大量植物圖騰，大地色系和綠色組成本季重要的色彩。經典斜紋軟呢作品用上鮮亮的橘色、黃色、綠色；翻開外套，內襯為迷人的朱槿花印花，針織衫上也都繡滿花朵與亮片。粉紅色調的套裝，靈感來自塞內加爾境內舉世聞名的玫瑰湖，湖水呈現夢幻般的粉紅色。幾何形狀的編織與馬賽克，無疑是來自當地工藝的啟發；上寬下窄的輪廓，讓人想起西非的傳統木雕，而鮮明橘黃色調的長外套，是受到達卡隨處可見的手工塗裝巴士彩繪啟發。

●絕美細節展現工坊技藝

本次工坊系列由香奈兒巴黎創意工作室，攜手位於奧貝維埃大街（Porte d'Aubervilliers） le19M工坊總部內其中11間Maisons d'art工坊合力完成；呼應以木雕聞名的塞內加爾傳統工藝，這次在許多珠串與珠繡上也都採用了木質素材，甚至有的包款以木質鍊帶取代傳統皮革穿鍊；幾何線條和繽紛色彩組成的馬賽克工藝，則經法國服飾工藝重新轉譯，將質感、細緻程度大為提升，猶如高級訂製服。

由彩色木珠和玻璃珠組成的菱形圖紋背心，是由Lesaga刺繡工坊好時145小時製作而成。長裙與短裙繡飾色彩繽紛的布條、大小不一的立體山茶花朵，則是由Lemarié工坊以過往季度的既有布料重新裁製而成；洋裝領片、短裙上點綴各式繽紛鈕扣的刺繡，也是活用工坊多年來保存完好的鈕扣縫製，有的鈕扣甚至是為單一單品開發設計的，因此每一件使用這些既有素材的服飾都獨一無二，更以絕無僅有的方式實踐永續，因此服裝本身也充滿紀念意義。