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香奈兒2022/23工坊系列 達卡人文藝術與巴黎工藝的火花

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
粉黑雙色漆皮菱格紋 CHANEL 31包，16萬3,100元。圖／香奈兒提供
粉黑雙色漆皮菱格紋 CHANEL 31包，16萬3,100元。圖／香奈兒提供

香奈兒（Chanel）在2022年12月，首度於塞內加爾的首都達卡（Dakar）舉辦2022/23Métiers d'art工坊系列大秀，成為時裝界首個在西非舉辦時裝走秀的品牌。如今，系列服飾於台北舉辦鑑賞會，細膩絕倫的工藝重新演繹了西非的傳統風格與工藝、70年代的廓形套裝與疊穿手法；象徵塞內加爾的朱槿花出現在纖細碎花到大片印花上，國旗的紅黃綠色和國徽獅子和猴麵包樹，也都成了這次創作的重要靈感。

●融會70年代精神與塞內加爾標誌

致敬70年代精神是香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）本次構思的核心，貫穿全系列設計：自由反戰、女權提升、以及融匯流行-靈魂-放克-迪斯可-龐克曲風的奔放音樂，交織成這個時代的活力與能量。長褲套裝多半以套裝方式呈現，褲形則有各種寬窄變化的喇叭褲，搭配厚底高跟鞋，整體輪廓纖細修長；短裙或洋裝也多以展現女性線條的傘狀呈現，透過層疊的方式混搭，展現出自由不拘的波希米亞精神，同時，豐富的裝飾、多元迥異的面料，碰撞出意外的趣味層次。

除了朱槿花等大量植物圖騰，大地色系和綠色組成本季重要的色彩。經典斜紋軟呢作品用上鮮亮的橘色、黃色、綠色；翻開外套，內襯為迷人的朱槿花印花，針織衫上也都繡滿花朵與亮片。粉紅色調的套裝，靈感來自塞內加爾境內舉世聞名的玫瑰湖，湖水呈現夢幻般的粉紅色。幾何形狀的編織與馬賽克，無疑是來自當地工藝的啟發；上寬下窄的輪廓，讓人想起西非的傳統木雕，而鮮明橘黃色調的長外套，是受到達卡隨處可見的手工塗裝巴士彩繪啟發。

●絕美細節展現工坊技藝

本次工坊系列由香奈兒巴黎創意工作室，攜手位於奧貝維埃大街（Porte d'Aubervilliers） le19M工坊總部內其中11間Maisons d'art工坊合力完成；呼應以木雕聞名的塞內加爾傳統工藝，這次在許多珠串與珠繡上也都採用了木質素材，甚至有的包款以木質鍊帶取代傳統皮革穿鍊；幾何線條和繽紛色彩組成的馬賽克工藝，則經法國服飾工藝重新轉譯，將質感、細緻程度大為提升，猶如高級訂製服。

由彩色木珠和玻璃珠組成的菱形圖紋背心，是由Lesaga刺繡工坊好時145小時製作而成。長裙與短裙繡飾色彩繽紛的布條、大小不一的立體山茶花朵，則是由Lemarié工坊以過往季度的既有布料重新裁製而成；洋裝領片、短裙上點綴各式繽紛鈕扣的刺繡，也是活用工坊多年來保存完好的鈕扣縫製，有的鈕扣甚至是為單一單品開發設計的，因此每一件使用這些既有素材的服飾都獨一無二，更以絕無僅有的方式實踐永續，因此服裝本身也充滿紀念意義。

系列服裝中工時最長的是一件點綴白色立體刺繡小花的黑色小外套，光是打底的黑色小珠就多達6萬顆，共耗時Montex刺繡工坊990小時製作。另一件輪廓中性的寬鬆斜紋軟呢背心外套，領口裝飾菱形幾何刺繡，則是Lesage工坊以Luneville鉤針刺繡工藝，將淡紫色羊毛紗以「粒紋」方式處理成立體的種子造型，細緻精美。Paloma服飾面料工坊則以245小時的工時，採用「entre deux」拼接技法將皮革方塊以鑲繡彩色種子珠和玻璃珠的方式，組成一件猶如裝飾菱格紋的皮革外套，細節令人驚嘆。70風格的丹寧套裝，光是丹寧布料就經過三次絲印處理，最後再熱印亮片，才創造出看似毫不經意的輕鬆水洗感。

橘色和大地色的漸層色彩，刻畫維吉妮維婭在達卡所見的大西洋夕陽景緻。圖／香奈兒提供
橘色和大地色的漸層色彩，刻畫維吉妮維婭在達卡所見的大西洋夕陽景緻。圖／香奈兒提供
淺藍色等先跳色彩的配飾，營造出奔放感。圖／香奈兒提供
淺藍色等先跳色彩的配飾，營造出奔放感。圖／香奈兒提供
水晶鑲飾雙C LOGO領巾造型頸鍊，14萬4,500元。圖／香奈兒提供
水晶鑲飾雙C LOGO領巾造型頸鍊，14萬4,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23Métiers d'art 工坊系列形象廣告由瑞典攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23Métiers d'art 工坊系列形象廣告由瑞典攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
粉紅色採的靈感呼應塞內加爾著名景點「玫瑰谷」小碎花印花圖案也是代表性的朱槿花。圖／香奈兒提供
粉紅色採的靈感呼應塞內加爾著名景點「玫瑰谷」小碎花印花圖案也是代表性的朱槿花。圖／香奈兒提供
70風格的丹寧材質套裝，布料上的色彩是經三次絲印後再熱印亮片上去，內搭波希米亞風的蕾絲小斗篷，共點綴了83個刺繡流蘇。圖／香奈兒提供
70風格的丹寧材質套裝，布料上的色彩是經三次絲印後再熱印亮片上去，內搭波希米亞風的蕾絲小斗篷，共點綴了83個刺繡流蘇。圖／香奈兒提供
橘色和大地色的漸層色彩，刻畫維吉妮維婭在達卡所見的大西洋夕陽景緻；綠橘色漸層漆皮菱格紋雙C LOGO皮穿鍊肩背包，18萬5,500元。圖／香奈兒提供
橘色和大地色的漸層色彩，刻畫維吉妮維婭在達卡所見的大西洋夕陽景緻；綠橘色漸層漆皮菱格紋雙C LOGO皮穿鍊肩背包，18萬5,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23Métiers d'art 工坊系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23Métiers d'art 工坊系列形象。圖／香奈兒提供
洋裝的領口的裝飾，是Lemarié工坊以190小時手工縫製而成，裝飾金屬小圈與各式各樣的鈕扣。圖／香奈兒提供
洋裝的領口的裝飾，是Lemarié工坊以190小時手工縫製而成，裝飾金屬小圈與各式各樣的鈕扣。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23Métiers d'art 工坊系列形象，70年代的喇叭長褲是本季最重要的單品。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23Métiers d'art 工坊系列形象，70年代的喇叭長褲是本季最重要的單品。圖／香奈兒提供
藍粉色腕錶插畫高級樹脂手環，58,300元。圖／香奈兒提供
藍粉色腕錶插畫高級樹脂手環，58,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23Métiers d'art 工坊系列形象，70年代的喇叭長褲是本季最重要的單品。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23Métiers d'art 工坊系列形象，70年代的喇叭長褲是本季最重要的單品。圖／香奈兒提供
黃色皮革菱格紋皮穿鍊半圓形提把小包，96,100元。圖／香奈兒提供
黃色皮革菱格紋皮穿鍊半圓形提把小包，96,100元。圖／香奈兒提供
綠黃粉編結紋CHANEL 22包小型款，27萬4,600元。圖／香奈兒提供
綠黃粉編結紋CHANEL 22包小型款，27萬4,600元。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢上衣拼接形成西非傳統布料感，上面所裝飾的立體山茶花是由Lemarié工坊耗時500小時以過往系列布料手工製成。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢上衣拼接形成西非傳統布料感，上面所裝飾的立體山茶花是由Lemarié工坊耗時500小時以過往系列布料手工製成。圖／香奈兒提供
橘色玻璃珠飾金屬雙C LOGO編織頸鍊，10萬3,300元。圖／香奈兒提供
橘色玻璃珠飾金屬雙C LOGO編織頸鍊，10萬3,300元。圖／香奈兒提供
米黑粉色木珠與水晶鑲飾編織皮穿鍊小包，56萬6,500元。圖／香奈兒提供
米黑粉色木珠與水晶鑲飾編織皮穿鍊小包，56萬6,500元。圖／香奈兒提供
水晶鑲飾雙C LOGO領片造型項鍊，38萬3,500元；水晶鑲飾雙C LOGO領帶造型項鍊，18萬7,100元。圖／香奈兒提供
水晶鑲飾雙C LOGO領片造型項鍊，38萬3,500元；水晶鑲飾雙C LOGO領帶造型項鍊，18萬7,100元。圖／香奈兒提供
本季有各式各樣朱槿花的印花圖案。圖／香奈兒提供
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多色斜紋軟呢飾皮革小包皮穿鍊水筒包，15萬9,600元。圖／香奈兒提供
多色斜紋軟呢飾皮革小包皮穿鍊水筒包，15萬9,600元。圖／香奈兒提供
紅色漆皮細帶粗跟涼鞋，46,300元。圖／香奈兒提供
紅色漆皮細帶粗跟涼鞋，46,300元。圖／香奈兒提供
灰色皮質菱格紋細帶厚底涼鞋，51,500元。圖／香奈兒提供
灰色皮質菱格紋細帶厚底涼鞋，51,500元。圖／香奈兒提供
由Lesage刺繡工坊耗時145小時以玻璃珠和木珠串組縫製而成的背心。圖／香奈兒提供
由Lesage刺繡工坊耗時145小時以玻璃珠和木珠串組縫製而成的背心。圖／香奈兒提供
綠色是2022/23工坊系列的重要色彩。圖／香奈兒提供
綠色是2022/23工坊系列的重要色彩。圖／香奈兒提供
朱槿花是塞內加爾代表性的植物，也大量出現在本季印花上；植物圖騰印花皮穿鍊大型購物包，19萬5,700元。圖／香奈兒提供
朱槿花是塞內加爾代表性的植物，也大量出現在本季印花上；植物圖騰印花皮穿鍊大型購物包，19萬5,700元。圖／香奈兒提供
綠黑漆皮低跟雙色鞋，36,000元。圖／香奈兒提供
綠黑漆皮低跟雙色鞋，36,000元。圖／香奈兒提供
外套以entre deux拼接技法拼接皮革方塊鑲繡超過2萬顆小圓珠，出自Paloma面料工坊之手。圖／香奈兒提供
外套以entre deux拼接技法拼接皮革方塊鑲繡超過2萬顆小圓珠，出自Paloma面料工坊之手。圖／香奈兒提供

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