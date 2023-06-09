大容量旅行托特包 迷彩、印花隨身有型！

大容量不僅只有量體的收納寬廣，更展現一種從容器度。比利時王室愛用品牌Delvaux推出新款L’XXL包款，由巴黎設計師Jean Colonna重新改造後，結合迷彩與精緻的小牛皮，呈現出新一代揉和街頭的優雅都會風格。

Jean Colonna從Delvaux問世於1958年的經典Brilliant包款為靈感，在重新設計、變形後，蛻變而成新一代的L’XXL手提包；原本的Brilliant包款具有特殊的幾何輪廓與選用高品質的皮革，並具有品牌首字母、經典的D形飾釦，整個包款並由64片皮革搭配五金零件，單一包款的製作便須8小時工序以完成，並選用包含Rodéo小牛皮、Crispy Calf牛皮或Sellier牛皮為皮料。

新款的L’XXL包則延續了Brilliant的基礎輪廓，但更為放大、略微變形，因此名為L’XXL，品牌首次選用了Dream Calf小牛皮，並有淺咖啡、迷彩二色，但維持了包款的上蓋設計與D形飾釦，大容量也更加合適於男士造型，在柔軟的皮革中展現愜意的男性都會風格。