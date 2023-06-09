迪士尼歡慶百年！HOLA攜手推「百年好合」限定組送祝福

在全球擁有高知名度的迪士尼，今年歡慶100年，為慶祝這難得的年份，HOLA特力和樂特別推出迪士尼100周年「百年好合」婚慶系列，可以當成送給新人的禮盒，而且也呼應現在「微型輕婚禮」的形式，除了包紅包外，還能夠以禮物來祝福新人。

HOLA特別推出的百年好合組，共分有日安、午安與晚安三種組合，想像新婚生活中，每個不同時段會運用到的物品，且其中都有迪士尼的角色陪伴，每款全台限量100組，兼具浪漫與童趣感。每份禮盒中，除了放入成雙成對的生活用品，外盒上印製祝賀諺語，將最誠摯的祝福傳遞給新人。

日安組為奇奇蒂蒂款，內含迪士尼系列粉萌季附蓋304不鏽鋼湯鍋1250ml、迪士尼系列粉萌季圍裙；午安組為Disney Black款，內含迪士尼黑標系列午茶組、迪士尼黑標系列室內擴香（香味四選一）；晚安組則是白雪公主款，內含迪士尼系列公主個人植栽白雪公主（洋甘菊）、迪士尼系列公主印花毛巾浴巾組白雪公主、迪士尼系列公主天絲刺繡床被四件組雙人等。

HOLA 推出迪士尼100 周年「百年好合」系列禮盒以婚後兩人朝夕相處的時光為發想，分為日安組、午安組、晚安組，每份禮盒中放入成雙成對的生活用品，外盒上印製祝賀諺語，將最誠摯的祝福傳遞給新人。早晨，和活力充沛的奇奇蒂蒂系列商品一起下廚開啟可愛的一天、下午，用米奇米妮造型午茶組喝杯下午茶，分享近況以及生活趣事、晚上，在白雪公主系列寢具陪伴下甜蜜入眠。禮盒每款全台限量100組（商品詳情請見門市），讓陪伴著你我長大的迪士尼角色商品充滿新婚的每個動人時刻！

日安組｜奇奇蒂蒂款

內容物包含：迪士尼系列粉萌季附蓋304不鏽鋼湯鍋1250ml-奇奇蒂蒂、迪士尼系列粉萌季圍裙78x86-奇奇蒂蒂

午安組｜Disney Black款

內容物包含：迪士尼黑標系列午茶組、迪士尼黑標系列室內擴香（玫瑰琥珀、雪松香草、柑橘松木、山谷百合，四選一）

晚安組｜白雪公主款