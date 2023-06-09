雙北極破冰船、喜馬拉雅山健行 高端旅遊看好兩大商機

去年各國陸續解封，民眾旅遊型態跟著改變，旅遊業者認為，高通膨、油價上漲墊高交通及住宿成本，仍是影響旅遊意願主要因素，隨著旅遊成本提升，民眾逐漸偏好在旅遊目的地停留較久的深度旅遊。晴天旅遊看好郵輪市場、健康運動遊程，今年下半年陸續推出雙北極破冰船探索、喜馬拉雅山健行等高端商品。

晴天旅遊集團董事長陳依福表示，根據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)的統計，去年全球有9億6千萬遊客出國，對比2019年恢復6成以上，今年第一季全球遊客出國數字也達到疫情前8成，但各國機票平均上揚3到4成，旅遊當地的消費也水漲船高，預估未來旅遊價格只會攀高，因此在旅遊目的地停留久一點的深度旅遊，同時能融入健康永續新概念將是王道。

晴天旅遊表示，根據國際郵輪協會(CLIA)統計，2016年至2019年每年全球搭乘郵輪人數都有6%成長，2019年更將近3000萬人，預估到2025年還會增加400萬名郵輪新客人。今年下半年搭配龐洛郵輪夏古號推出「首次雙北極探索，從赤道到南極飽覽萬物」，結合「正北極及磁北極」的雙北極路線，南極部分則推出從赤道至南極的生態多樣性行程。

陳依福也說，疫情後民眾健康意識抬頭，旅遊行程將融入更多運動養生概念，該公司規劃親近喜馬拉雅山的三條健行路線，未來也將陸續推出滑雪、自行車及高爾夫等相關主題性產品，讓旅遊結合運動成為民眾的日常。