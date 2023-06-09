伏筆成真！Enhypen成Prada品牌代言人一月這舉動透關鍵
社群時代，多樣化的溝通管道、高知名度的代言人無疑是傳播的最佳利器。時尚品牌Prada今日不但宣布推出品牌官方Line帳號，同時根據外電WWD報導，Prada更加碼發表將邀請韓星男團Enhypen成為品牌代言人，雙喜臨門。
由精品品牌原廠發展的Line官方帳號，至今已是時尚品牌最直接的溝通管道，今日Prada宣佈官方Line帳號已經開通，只要加入為品牌好友，即可得到獨家商品推薦、並獲得有關Prada的最新第一手官方資訊，例如使用者可在Prada的Line官方帳號中欣賞全系列Galleria包款，並可透過Line瀏覽品牌官方購物網站。
而由選秀節目挑選而出的韓國男團Enhypen是由2020年組成，包含Heeseung李羲承、Jay朴綜星、Jake沈載倫、Sunghoon朴成訓、Dunno金善禹、Jungwon梁禎元、Ni-ki（日籍的）西村力等七人團體組成，其熱門金曲包含〈Drunk-Dazed〉、〈Fever〉在youtube點閱率都超過1億次；其instagram帳號也有1,277萬追蹤人數；2023年近期預定還將在首爾、大阪、東京、洛杉磯、休士頓開設年度第二趟世界巡迴演唱會《Enhypen World Tour Fate》。
事實上，早在今年一月的大秀時，Enhypen全團7人已然出席Prada大秀，似為這項合作埋下伏筆，而本次Enhypen更成為繼NCT 127的在玹、Somi全昭彌的又一Prada韓星代言人，聲勢看漲；而隨著9月即將登場的米蘭時裝周，屆時Enhypen會否有機會前往米蘭看秀，或同步發表最新商品？會否跟Somi全昭彌或在玹合體？且讓人拭目以待嘍！
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