香港梵克雅寶珠寶學校展 當代藝術家Daniel Brush創作

位於香港的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校，將自即日起至10月2日止於尖沙嘴K11 MUSEA的校區內舉辦「Daniel Brush啟迪之旅：金、鋁、鋼的創與造」展覽。這是去年11月離世的美國當代藝術家Daniel Brush作品首度於亞洲展出，也是該校創立以來的第六個展覽。有別於過往海外的展覽，今次香港將展出Daniel Brush自1970年代至2020年代的珠寶、藝術品及雕塑，其中包括從未面世的創作，見證他從以黃金到鋼鐵再到鋁為媒材的創作歷程。

「珠寶是接近神的載體，是能將夢想放進日常生活的通道，探向未知的迷宮當中，」無師自通的Daniel Brush曾言。他認為，寶石及金屬是地球的靈魂，具有能連上神明的神秘力量。他的珠寶旅程因為尋覓婚戒而正式展開，但早在13歲的時候，在維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum）看見伊特魯里亞文明的黃金碗，碗上精緻的珠化顆粒就啟迪Daniel Brush鑽研古代工藝的決心。

從哲學到煉金術的探索，Daniel Brush隨著思緒的帶領下，最終與三種金屬相遇 — 黃金、鋁及鋼，此展覽將聚焦他的實驗性作品，融會傳統金工技術與實驗性手法。包括中世紀飾物品及盔甲、日本金屬製品及拿破崙時期的行李箱等都成為他的創作靈感。