路易莎咖啡迎17周年 連續7天限時享「第2杯半價」

成立於2006年的路易莎咖啡，今年喜迎17周年，為歡慶6月13日生日，宣布自6月12日起至18日連續7天的早上11點以前，凡至路易莎咖啡實體門市購買飲品，即享「第二杯半價」限時優惠（優惠項目不含手沖及超越精品咖啡）。

路易莎咖啡同時公布成立17年以來的「10大熱賣飲品」，作為推薦清單。其中包括咖啡拿鐵、莊園級拿鐵、莊園級美式、美式黑咖啡、小農經典拿鐵、精選英式紅茶拿鐵、小農雪點鮮奶茶、100%一番抹茶鮮奶茶、路易莎特調咖啡及經典水果茶，都是熱愛路易莎的莎粉們的最愛。

經典款咖啡拿鐵及基本款美式和莊園系列，多年來一直是路易莎的招牌特色，每年進口的莊園豆約300噸，居連鎖咖啡業者之冠，莊園配方特有花香、柑橘類水果甜味、奶油巧克力、黑糖甜味，層次豐富順口，是路易莎咖啡的絕佳入門款。

牛奶是提升咖啡風味的關鍵，路易莎咖啡嚴選單一牧場優質乳源，清爽、細緻、綿密的奶泡，清甜順口更能襯出職人咖啡的醇厚。小農經典拿鐵、小農雪點鮮奶茶，都是極具口碑的經典暢銷款。

要注意的是，活動適用實體門市及你訂線上訂餐，不提供寄杯服務，優惠不重複，不與其他行銷活動並行，自備環保杯折五元除外。「第二杯半價」不包含客製化加價項目（例如：加一份濃縮），需依加價商品數量另外付費。活動適用黑卡消費集點，不適用黑卡點數兌換。