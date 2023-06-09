禮客Outlet周年慶開跑 瞄準「壯世代」商機

禮客Outlet今起至6月26日推出周年慶，在此前夕，禮客董事長溫筱鴻引進時尚精品選物店「MASSIMO GALLERIA」全台首店進駐內湖禮客Outlet一館一樓，選物店囊括Bottega Veneta、Balenciaga、Burberry、Chlo、Valentino等多支精品，提供Outlet價平均5折起。

內湖禮客Outlet台灣設計師專區今年持續增加設計師進駐，繼續引進Hama Boutique亞瑪精品、MASSIMO GALLERIA等歐洲時尚精品選物店，也擴大居家生活選品店進駐，除了引進Finara費納拉國際精品家飾，未來也將同步引進MASSIMO旗下歐洲骨董家具精品。

由於禮客Outlet有6成顧客都是女性，溫筱鴻特別在她的辦公室打造「筱鴻薈客室」，鎖定有高消費力的「壯世代」熟齡客層、VIP主顧客推出「時尚CEO風格學院」課程，結合時尚健檢、色彩與流行趨勢，串聯館內百大品牌，以Outlet的高CP值單品與現場展示服裝配件，讓顧客探索穿搭風格定位。

禮客內湖店今年周年慶回饋包括，不限消費金額刷卡有機會抽中「iPhone 14 128G」、「禮客1萬元商品券」，憑不限金額消費發票，再贈「禮覓50元電子商品券」+「PERFUN博赫香精油香氛品牌100元商品折價券」。