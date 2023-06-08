爆單4倍！漢堡王安格斯牛肉堡「買1送1」急喊卡 加送點心仍被罵翻

你今天搶到優惠了嗎？連鎖速食「漢堡王」在今日（6月8日）推出「正宗安格斯牛肉堡買1送1」限時優惠。不過傍晚卻傳出部份門市斷貨的消息，甚至有網友反應「今天中午去就說只剩下一般麵包」。漢堡王也緊急發布道歉啟事，表示官網暫時關閉優惠，懇請顧客臨櫃購買。現場買不到安格斯買1送1者，消費就加送「辣薯球」1份，但是仍被網友罵翻。

漢堡王所推出的「正宗安格斯牛肉堡」，標榜使用澳洲進口特選安格斯牛肉，以專業火烤設備烹調，厚度為一般牛肉漢堡排的3倍。為了讓民眾體驗其特色，漢堡王也特別於6月8日推出「安格斯牛堡系列買1送1」的優惠，每套145元，等於單堡為72.5元，包括臨櫃消費、官網訂餐均可適用。

不過在活動當日傍晚，漢堡王於官網發布道歉訊息，表示「活動供應數量有限，各店安格斯賣斷為止，懇請見諒！官網暫時關閉『安格斯買1送1』，懇請顧客臨櫃購買，依現場存量為準」同時公告中也指出，「現場買不到安格斯買1送1 消費就加送免費辣薯球1份（中）」漢堡王表示，此次活動訂購量是預期的4倍，且有大批網路訂單湧入，導致部份門市現場存貨不足，建議消費者可先電話確認。

儘管提出補救措施，但是仍有網友不領情，表示「剛白跑一趟敦化和平」、「漢堡王改成唬爛王」、「我要安格斯牛肉堡 不要辣薯球啦」。但也有網友表示「還好我中午就吃了」、「幸好我有買到」。另外還有回報各地銷售狀況，表示「歡迎蒞臨斗六店，我們還有」、「剛剛在中和（漢生東路）的門市買到了」