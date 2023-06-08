迎戰618購物節！萊爾富門市限時推多項商品優惠最低5折起

電商年中最矚目盛事「618 購物節」活動開跑，萊爾富響應618購物節，採線上、線下與串聯異業合作3大策略多管齊下，門市推出多項商品優惠最低5折起，包含現煮咖啡、糖果餅乾、麵包、飲品、冷凍海鮮等；萊爾富Hi-Life VIP App即日起推出新功能「Hi點商城」，主打時下網購夯品家電、日用美妝品與IP授權商品；同時串聯蝦皮購物合作，6月18日、6月19日、6月25日在蝦皮跨境消費並選擇萊爾富空運取件享0元免運獨家活動。

萊爾富看好電商「618 購物節」商機，推出多項優惠，像是6月10日當天在Hi-Life VIP App內的整買零取推出「10號會員日」活動，指定咖啡享同品項買10送10，相當於5折優惠，商品包含售價45元的大杯冰／熱美式咖啡、售價55元的大杯冰／熱特濃美式咖啡、售價65元的大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡，每名會員限購1組，最高可現省650元。

萊爾富門市也祭出不限會員的多項商品限時享同價格任選買1送1活動，包含6月14日至6月18日推出的利口樂荷潤喉糖（檸檬薄、冰川薄荷、蔓越莓口味），6月16日至6月18日推出的貝納頌極品鑑賞級250mL和精品級極品咖啡250mL、UCC職人冰咖啡910mL（無糖／加糖）。6月16日至6月18日限時3天還有Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯活動，包含Hi Café系列的大杯冰／熱特濃美式咖啡（售價55元）與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），相當於5.1折。此外，萊爾富也滿足居家自煮需求，即日起至6月27日推出凍島櫃單件售價200元的白蝦享5件特價599元，等於下殺6折。

根據萊爾富內部資料顯示，萊爾富一年所發出的會員點數超過100億點，為使萊爾富會員點數可以有更好的運用，即日起於Hi-Life VIP App推出新功能「Hi點商城」，主打時下網購夯品家電、日用美妝品與IP授權商品，讓會員以少少的點數就能加價購買心儀商品。

例如萊爾富「Hi點商城」推出的Future Lab.未來實驗室Nion負離子燙髮梳原價1,999元，現在可使用200 Hi點加649元購得，相當於3.3折；LAPOLO藍普諾9吋廣角空氣循環扇（型號LA-3512）原價1,380元，現在使用200 Hi點加580元即可購得，相當於4.2折；SANLUX台灣三洋4人份美式咖啡機（型號SAC-04A）原價1,290元，現在使用200 Hi點加549元即可購得，相當於4.3折；YSL極效活萃夜光仙人掌超級精華7mL原價680元，現在使用50 Hi點加415元即可購得，限量200組。喜愛IP授權商品的消費者，萊爾富「Hi點商城」也祭出SML黏黏怪物系列、MOLLY大久保系列、畢奇豆子系列等人氣商品。

即日起至6月30日會員於Hi-Life VIP App內的「Hi點商城」完成結帳領貨且未退貨者，即可獲得一次抽獎機會（每筆訂單都可獲得一次抽獎機會），有機會抽人氣SML黏黏怪公仔盒，共將抽出12名。