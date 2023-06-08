影／客家電視台20周年 蔡英文：下個20年做給全世界看

客家電視6月8日舉辦20周年「有聲有影譟起來」記者會，蔡英文總統蒞臨現場表達對客家影視的支持，客委會主委楊長镇，與時任客家電視創台的客委會前主委葉菊蘭也共同參與，見證客家電視20年一路走來的點滴時刻。

記者會開場由羅時豐與吉那楊淑喻帶來精彩的「鬧熱打擂台」，這是客家電視開播以來屹立不搖的長青節目，更是台灣電視史上最長壽的歌唱選秀節目。在20周年記者會上邀請從第一集主持至今的羅時豐與第三任女主持人吉那同台慶賀別具意義。