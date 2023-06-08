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影／客家電視台20周年 蔡英文：下個20年做給全世界看

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
蔡英文總統致詞。記者季相儒／攝影
蔡英文總統致詞。記者季相儒／攝影

客家電視6月8日舉辦20周年「有聲有影譟起來」記者會蔡英文總統蒞臨現場表達對客家影視的支持，客委會主委楊長镇，與時任客家電視創台的客委會前主委葉菊蘭也共同參與，見證客家電視20年一路走來的點滴時刻。

記者會開場由羅時豐與吉那楊淑喻帶來精彩的「鬧熱打擂台」，這是客家電視開播以來屹立不搖的長青節目，更是台灣電視史上最長壽的歌唱選秀節目。在20周年記者會上邀請從第一集主持至今的羅時豐與第三任女主持人吉那同台慶賀別具意義。

蔡英文總統在致詞時表示客家電視台是全球第一個全客語的電視頻道，20年前在客家有關的影視娛樂還不普及的時候，各位在不被看好的情況下創台，是非常讓人動容的故事，這些年來，客家台也努力開創不同形式的作品來傳承母語。期待客家台在下個20年能把好的成果延續下去，繼續發展更多優質作品，讓未來的客家台不只是做給客家人看、給全台灣人看，也給全世界人看。

公視董事長與歷屆客家電視台長與副台長合影。記者季相儒／攝影
公視董事長與歷屆客家電視台長與副台長合影。記者季相儒／攝影
記者會開場由羅時豐與吉那楊淑喻帶來精彩的「鬧熱打擂台」，這是客家電視開播以來屹立不搖的長青節目，更是台灣電視史上最長壽的歌唱選秀節目。在20周年記者會上邀請從第一集主持至今的羅時豐與第三任女主持人吉那同台慶賀別具意義。記者季相儒／攝影
記者會開場由羅時豐與吉那楊淑喻帶來精彩的「鬧熱打擂台」，這是客家電視開播以來屹立不搖的長青節目，更是台灣電視史上最長壽的歌唱選秀節目。在20周年記者會上邀請從第一集主持至今的羅時豐與第三任女主持人吉那同台慶賀別具意義。記者季相儒／攝影
客家電視台20周年「有聲有影」啟動儀式。記者季相儒／攝影
客家電視台20周年「有聲有影」啟動儀式。記者季相儒／攝影

蔡英文 記者會 客委會

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