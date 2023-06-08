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海龜、鯊魚都受益！瑞士鐘表品牌大愛響應世界海洋日

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以「噚」、而非公尺計量的「五十噚」系列，是寶珀最早於1953年推出的專業潛水表，並在2023年迎向70周年紀念。圖／寶珀提供
以「噚」、而非公尺計量的「五十噚」系列，是寶珀最早於1953年推出的專業潛水表，並在2023年迎向70周年紀念。圖／寶珀提供

你今天去海邊了嗎？多數人的答案可能是否定的，但海洋與陸地的人們卻始終有緊密不可分的共存關係。每年6月8日是聯合國訂立的「世界海洋日」，瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）則聯手5個品牌所贊助的海洋保育計劃，呼籲人們挪移更多心力，共同響應世界海洋日。

曾在1953年推出專業潛水表五十噚（Fifty-Fathoms）系列的寶珀（Blancpain），2023年不僅是品牌推行「心繫海洋計畫」的20周年，也是「五十噚系列」70周年紀。過去寶珀陸續與Biopixel Ocean Foundation合作透過影片紀錄進而影響環保政策，與Oceana合作「阿拉克蘭礁探索專案」監測的魚群參數進而建立漁業資源創立長久經營的方針；另外品牌也和「雙髻鯊保育協會」合作，保護在法屬波利尼西亞和其他地區棲息的野生雙髻鯊，還有像是從2013年起參加由《國家地理》主導的「原始海洋考察計畫」，幫助智利、英國、美國、及哥斯大黎加等地的保護區。

同時寶珀也持續推出多款海洋專業機械表，例如五十噚潛水自動腕表擁有藍寶石水晶表圈、耐刮抗磨損，機芯並具備五日動力儲存、表款也具300米防水性能；五十噚深潛器全日曆月相腕表則將古典斯文與動感融合，表款使用二三級鈦金屬非一般堅硬與輕盈，其單向旋轉的緞面鈦金屬表圈內嵌陶瓷與Liquidmetal™時間刻度，6654.P型機芯並具備時間、日期、星期與月份的全日曆功能，讓水下與陸地同樣運籌帷幄，進退有據、掌握時間與生命的自我節奏。

五十噚深潛器全日曆月相腕表，二三級鈦金屬、43毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、全日曆月相，61萬7,000元。圖／寶珀提供
五十噚深潛器全日曆月相腕表，二三級鈦金屬、43毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、全日曆月相，61萬7,000元。圖／寶珀提供
寶珀和「雙髻鯊保育協會」合作，進而支持、保護在法屬波利尼西亞和其他地區棲息的野生雙髻鯊。圖／寶珀提供
寶珀和「雙髻鯊保育協會」合作，進而支持、保護在法屬波利尼西亞和其他地區棲息的野生雙髻鯊。圖／寶珀提供
瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）透過五個品牌贊助的海洋保育計劃，呼籲人們響應也關心每年6月8日的「世界海洋日」。圖／寶珀提供（合成圖）
瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）透過五個品牌贊助的海洋保育計劃，呼籲人們響應也關心每年6月8日的「世界海洋日」。圖／寶珀提供（合成圖）

品牌 腕表 考察

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