海龜、鯊魚都受益！瑞士鐘表品牌大愛響應世界海洋日

你今天去海邊了嗎？多數人的答案可能是否定的，但海洋與陸地的人們卻始終有緊密不可分的共存關係。每年6月8日是聯合國訂立的「世界海洋日」，瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）則聯手5個品牌所贊助的海洋保育計劃，呼籲人們挪移更多心力，共同響應世界海洋日。

曾在1953年推出專業潛水表五十噚（Fifty-Fathoms）系列的寶珀（Blancpain），2023年不僅是品牌推行「心繫海洋計畫」的20周年，也是「五十噚系列」70周年紀。過去寶珀陸續與Biopixel Ocean Foundation合作透過影片紀錄進而影響環保政策，與Oceana合作「阿拉克蘭礁探索專案」監測的魚群參數進而建立漁業資源創立長久經營的方針；另外品牌也和「雙髻鯊保育協會」合作，保護在法屬波利尼西亞和其他地區棲息的野生雙髻鯊，還有像是從2013年起參加由《國家地理》主導的「原始海洋考察計畫」，幫助智利、英國、美國、及哥斯大黎加等地的保護區。