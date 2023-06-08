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限時3天！全家便利商店「康康五」5項商品買1送1　「酷繽沙、Let’ s Café棉被拿鐵」都入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店6月9日至6月11日「康康五」活動，「萄跑星球GO酷繽沙」、「蕉個芒果YO酷繽沙」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店6月9日至6月11日「康康五」活動，「萄跑星球GO酷繽沙」、「蕉個芒果YO酷繽沙」買1送1。圖／全家便利商店提供

周末假日不論出遊或是在家聚會，就是少不了吃吃喝喝，每周限定的超商好康又來了！全家便利商店限時3天的「康康五」活動，包括夏天必吃的「萄跑星球GO酷繽沙」與「蕉個芒果YO酷繽沙」、「Let’ s Café棉被拿鐵」、「POLS脆皮雪糕」等都有買1送1。此外，全家便利商店獨家開賣樂事與「開飯」聯名、乖乖與「尬鍋」聯名的獨特口味零食，以及夜市必嘗的「番茄果乾糖葫蘆」，皆享限時第2件6折，讓消費者在家就能品嘗到名店口味。

全家便利商店6月9日至6月11日推出「康康五」買1送1的商品包含夏天必喝的水果風味酷繽沙「萄跑星球GO酷繽沙」及「蕉個芒果YO酷繽沙」，前者為濃郁葡萄牛奶風味搭配寒天晶球，後者以芒果牛奶結合香蕉風味茶凍，創新組合帶來最特別的療癒感受；「Let’ s Café大杯棉被拿鐵（冰）」、「FamiCollection旨味日式綠」、「舒味思萊姆口味氣泡水」、「POLS脆皮雪糕（香濃芒果、特濃香草牛奶任選）」皆享同品項買1送1優惠。

不管在家追劇，出門遊玩，少不了好吃的零食相伴，全家便利商店即日起設置名店專區，獨家販售多款特殊口味洋芋片、餅乾、零食，首推樂事與「開飯」合作推出的「麻婆燒豆腐洋芋片」以及多層次風味的「大口霸王骨孜然洋芋片」，兩款皆售價50元；乖乖與「尬鍋」聯名的「剝皮辣椒雞風味乖乖」、「蒜頭蛤蠣雞孔雀香酥脆」，兩款皆售價35元；還有兩款新口味樂事洋芋片，分別是「嫩煎干貝口味洋芋片」及「蔥鹽燒肉口味洋芋片」，前者以頂級干貝結合炙燒香氣，鮮中帶甜的大海味在嘴中慢慢散開，後者則是散發出日式蔥鹽燒肉的香氣，兩款售價皆為55元。

全家便利商店獨家推出「番茄果乾糖葫蘆」，使用番茄果乾包裹一層特殊糖霜，，每包售價99元。名店專區還有「老四川麻辣酸菜麵」、「星太郎老媽拌麵紅油擔擔」等各式商品，部分指定商品享限時第2件6折。

全家便利商店即日起設置名店專區，獨家販售多款特殊口味洋芋片、餅乾、零食，還有「番茄果乾糖葫蘆」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起設置名店專區，獨家販售多款特殊口味洋芋片、餅乾、零食，還有「番茄果乾糖葫蘆」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店6月9日至6月11日「康康五」活動，「Let’ s Café棉被拿鐵」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店6月9日至6月11日「康康五」活動，「Let’ s Café棉被拿鐵」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起設置名店專區，獨家販售「開飯」、「尬鍋」聯名零食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起設置名店專區，獨家販售「開飯」、「尬鍋」聯名零食。圖／全家便利商店提供

便利商店 芒果 零食

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