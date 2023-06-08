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戶外機能裝備正夯！有The North Face助攻 輕鬆搞定上山下海戲水露營

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North Face貼心推出各式T恤、吸濕排汗防曬上衣、速乾越野鞋和透氣防水帳篷等裝備。圖／The North Face提供
The North Face貼心推出各式T恤、吸濕排汗防曬上衣、速乾越野鞋和透氣防水帳篷等裝備。圖／The North Face提供

因應露營、戲水，海邊踏浪的旺季到來，戶外機能服飾王者的The North Face更是貼心的推出了各式T恤、吸濕排汗防曬上衣、速乾越野鞋和透氣防水帳篷等裝備，要讓消費者無論是需要上山下海，都能輕鬆搞定關於造型穿搭問題。

基於消費者在夏季對於T恤的穿搭需求，The North Face同樣於這季帶來各式T恤，除了經典黑、白色系，更加入亮黃、亮橘等明亮色彩，呼應夏季熱烈而自由的態度。其中的印花T恤包SUP立槳衝浪、露營車等俏皮可愛圖案，輕鬆演繹率性風格，寬鬆剪裁更帶來舒適穿著體驗。能搭配具有抗紫外線UPF 40+保護性能的各式帽款，從容迎戰烈日曝曬考驗。此外，The North Face還備有Flypack Hybrid速乾越野鞋，採用防撕裂的快乾網布鞋面，既能防止行走時碎石落入鞋內，又能將水導至鞋底排出。即使在戶外活動中把雙腳弄濕，也能快速恢復乾燥與舒適。同時露營狂熱者不會想錯過的是經典STORMBREAK系列帳篷，全新WAWONA 8P隧道帳篷，採用三帳門設計，有著寬大門廳，以內置網布分隔帳內，為出遊歡聚提供更舒適的空間。

INVINCIBLE®與美國知名品牌RainSmith首度合作，創造聯名款傘具。圖／INVINCIBLE®提供
INVINCIBLE®與美國知名品牌RainSmith首度合作，創造聯名款傘具。圖／INVINCIBLE®提供

除了到戶外探索需要機能裝備，在台灣多雨潮濕的多變季節中，雨傘更是必備生活用具。於是潮流選品店INVINCIBLE®與美國知名品牌RainSmith首度合作，創造聯名款傘具，將戶外釣竿的設計加入，並利用高密度發泡材質製成手柄，採取雙層Ripstop抗撕裂布料形成傘面，搭配全FRP玻璃纖維中棒與傘骨，能抵擋突然其來的大風。還融入RainSmith自豪的3M ScotchLite專利反光紗線提供夜間使用安全，整體維沙漠色呼應Tactical Storm主題，打破傳統雨傘既定印象，最後以INVINCIBLE專屬戶外Logo及雷雕字樣凸顯為跨界聯名設計。

基於消費者在夏季對於T恤的穿搭需求，The North Face同樣於這季帶來各式T恤。圖／The North Face提供
基於消費者在夏季對於T恤的穿搭需求，The North Face同樣於這季帶來各式T恤。圖／The North Face提供

The North Face橘黃色舒適透氣戶外3人帳篷，9,880元。圖／The North Face提供
The North Face橘黃色舒適透氣戶外3人帳篷，9,880元。圖／The North Face提供

The North Face女款米白迷彩吸濕排汗防曬長袖上衣，2,880元。圖／The North Face提供
The North Face女款米白迷彩吸濕排汗防曬長袖上衣，2,880元。圖／The North Face提供

The North Face黃色便捷耐用可打包休閒旅行包，6,380元。圖／The North Face提供
The North Face黃色便捷耐用可打包休閒旅行包，6,380元。圖／The North Face提供

The North Face男款藍色純棉復古照Logo印花短袖T恤，1,980元。圖／The North Face提供
The North Face男款藍色純棉復古照Logo印花短袖T恤，1,980元。圖／The North Face提供

露營 越野

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