戶外機能裝備正夯！有The North Face助攻 輕鬆搞定上山下海戲水露營

因應露營、戲水，海邊踏浪的旺季到來，戶外機能服飾王者的The North Face更是貼心的推出了各式T恤、吸濕排汗防曬上衣、速乾越野鞋和透氣防水帳篷等裝備，要讓消費者無論是需要上山下海，都能輕鬆搞定關於造型穿搭問題。

基於消費者在夏季對於T恤的穿搭需求，The North Face同樣於這季帶來各式T恤，除了經典黑、白色系，更加入亮黃、亮橘等明亮色彩，呼應夏季熱烈而自由的態度。其中的印花T恤包SUP立槳衝浪、露營車等俏皮可愛圖案，輕鬆演繹率性風格，寬鬆剪裁更帶來舒適穿著體驗。能搭配具有抗紫外線UPF 40+保護性能的各式帽款，從容迎戰烈日曝曬考驗。此外，The North Face還備有Flypack Hybrid速乾越野鞋，採用防撕裂的快乾網布鞋面，既能防止行走時碎石落入鞋內，又能將水導至鞋底排出。即使在戶外活動中把雙腳弄濕，也能快速恢復乾燥與舒適。同時露營狂熱者不會想錯過的是經典STORMBREAK系列帳篷，全新WAWONA 8P隧道帳篷，採用三帳門設計，有著寬大門廳，以內置網布分隔帳內，為出遊歡聚提供更舒適的空間。

INVINCIBLE®與美國知名品牌RainSmith首度合作，創造聯名款傘具。圖／INVINCIBLE®提供

除了到戶外探索需要機能裝備，在台灣多雨潮濕的多變季節中，雨傘更是必備生活用具。於是潮流選品店INVINCIBLE®與美國知名品牌RainSmith首度合作，創造聯名款傘具，將戶外釣竿的設計加入，並利用高密度發泡材質製成手柄，採取雙層Ripstop抗撕裂布料形成傘面，搭配全FRP玻璃纖維中棒與傘骨，能抵擋突然其來的大風。還融入RainSmith自豪的3M ScotchLite專利反光紗線提供夜間使用安全，整體維沙漠色呼應Tactical Storm主題，打破傳統雨傘既定印象，最後以INVINCIBLE專屬戶外Logo及雷雕字樣凸顯為跨界聯名設計。

基於消費者在夏季對於T恤的穿搭需求，The North Face同樣於這季帶來各式T恤。圖／The North Face提供

The North Face橘黃色舒適透氣戶外3人帳篷，9,880元。圖／The North Face提供

The North Face女款米白迷彩吸濕排汗防曬長袖上衣，2,880元。圖／The North Face提供

The North Face黃色便捷耐用可打包休閒旅行包，6,380元。圖／The North Face提供