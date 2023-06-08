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跟著許光漢品酩四季！麥卡倫印象風味體驗全台巡迴中

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵，邀請威士忌愛好者前來「麥卡倫．印象風味」，體會雪莉王者無與倫比的魅力。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵，邀請威士忌愛好者前來「麥卡倫．印象風味」，體會雪莉王者無與倫比的魅力。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

頂級威士忌領導品牌麥卡倫，以自然及四季變化為靈感，推出「麥卡倫．印象風味」系列品酩活動，透過麥卡倫「經典雪莉桶」和「雙雪莉桶」系列，將春、夏、秋、冬淬鍊成一場光影爛漫的品酩體驗。麥卡倫雪莉王者形象大使許光漢也親臨開幕記者會，感受最高品質雪莉橡木桶無與倫比的醇厚奧妙，探索麥卡倫的極致風味。

「麥卡倫．印象風味」品酩以百花齊放的春天做為開端，香醇風味「雙雪莉桶 12 年」搭配酸甜果乾調配專屬調酒，襯出雪莉橡木桶獨有的豐沛果香；夏天選用香氣馥郁「經典雪莉桶 12 年」搭配緩緩融化的冰球，直至杯壁霧氣升起，感受頃刻的清爽，此為致敬傳統蘇格蘭人自河川拾取冰凍石頭的品飲方式。

當時序入秋，嚴選當令鴨腿將其巧妙轉為酥脆綿密的可樂餅，搭配細緻溫潤的「雙雪莉桶 15年」將食材與酒款襯出豐富層次，享受兩者間譜出的優雅和諧；最後，冷冽的冬季則以溫潤並帶有橡木辛香餘韻的「雙雪莉桶 18年」作結尾，將2滴水滴入其中，讓香氣極致擴散，細品醇厚而優雅的橡木風味。

受到眾多國際精品品牌青睞的質感男神許光漢，以麥卡倫雪莉王者形象大使的身分出席「麥卡倫．印象風味」開幕記者會。許光漢表示：「當我第一次品酩麥卡倫『雙雪莉桶15年 』的時候，腦袋裡浮現出的就是我的專屬MeTime，下戲後的獨處，坐在客廳沙發上，燭台飄散出淡淡的柑橘香氣和隱約奶油香甜，既完美又平衡和諧，是我MeTime的最佳選擇。」

「麥卡倫．印象風味」系列品酩體驗活動將於2023年6月8日至6月11日在誠品信義店6F展演廳舉行，高雄場及台中場預計分別於7月28日至7月30日、8月25日至8月27日登場。欲了解更多，請至麥卡倫官方網站：www.themacallan.com

麥卡倫攜手許光漢，領略雪莉王者的傳奇魅力。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫攜手許光漢，領略雪莉王者的傳奇魅力。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夏季使用傳統蘇格蘭人自河川拾取冰凍石頭的品飲方式，將「經典雪莉桶 12 年」搭配大冰，感受頃刻的清爽。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夏季使用傳統蘇格蘭人自河川拾取冰凍石頭的品飲方式，將「經典雪莉桶 12 年」搭配大冰，感受頃刻的清爽。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
時序入秋，嚴選當令食材搭配細緻溫潤的「雙雪莉桶 15年」，享受兩者譜出的優雅和諧。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
時序入秋，嚴選當令食材搭配細緻溫潤的「雙雪莉桶 15年」，享受兩者譜出的優雅和諧。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
冷冽的冬季則以溫潤並帶有橡木馨香餘韻的「雙雪莉桶 18年」將2滴水滴入其中，細品醇厚而優雅的橡木桶風味。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
冷冽的冬季則以溫潤並帶有橡木馨香餘韻的「雙雪莉桶 18年」將2滴水滴入其中，細品醇厚而優雅的橡木桶風味。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫「雙雪莉桶 12 年」，與酸甜果乾相互搭配，調配出專屬調酒，以致敬百花齊放的春季。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫「雙雪莉桶 12 年」，與酸甜果乾相互搭配，調配出專屬調酒，以致敬百花齊放的春季。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

記者會 品牌 柑橘

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