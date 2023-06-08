跟著許光漢品酩四季！麥卡倫印象風味體驗全台巡迴中

頂級威士忌領導品牌麥卡倫，以自然及四季變化為靈感，推出「麥卡倫．印象風味」系列品酩活動，透過麥卡倫「經典雪莉桶」和「雙雪莉桶」系列，將春、夏、秋、冬淬鍊成一場光影爛漫的品酩體驗。麥卡倫雪莉王者形象大使許光漢也親臨開幕記者會，感受最高品質雪莉橡木桶無與倫比的醇厚奧妙，探索麥卡倫的極致風味。

「麥卡倫．印象風味」品酩以百花齊放的春天做為開端，香醇風味「雙雪莉桶 12 年」搭配酸甜果乾調配專屬調酒，襯出雪莉橡木桶獨有的豐沛果香；夏天選用香氣馥郁「經典雪莉桶 12 年」搭配緩緩融化的冰球，直至杯壁霧氣升起，感受頃刻的清爽，此為致敬傳統蘇格蘭人自河川拾取冰凍石頭的品飲方式。

當時序入秋，嚴選當令鴨腿將其巧妙轉為酥脆綿密的可樂餅，搭配細緻溫潤的「雙雪莉桶 15年」將食材與酒款襯出豐富層次，享受兩者間譜出的優雅和諧；最後，冷冽的冬季則以溫潤並帶有橡木辛香餘韻的「雙雪莉桶 18年」作結尾，將2滴水滴入其中，讓香氣極致擴散，細品醇厚而優雅的橡木風味。

受到眾多國際精品品牌青睞的質感男神許光漢，以麥卡倫雪莉王者形象大使的身分出席「麥卡倫．印象風味」開幕記者會。許光漢表示：「當我第一次品酩麥卡倫『雙雪莉桶15年 』的時候，腦袋裡浮現出的就是我的專屬MeTime，下戲後的獨處，坐在客廳沙發上，燭台飄散出淡淡的柑橘香氣和隱約奶油香甜，既完美又平衡和諧，是我MeTime的最佳選擇。」