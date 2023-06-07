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有星冰樂！星巴克「買一送一」隱藏版 6月限「這13天」
夏天沒有星冰樂要怎麼過？星巴克今天推出「買一送一」隱藏版，宣布自6月7日起至6月30日的每週三至週五、加上6月17日補班日共13天，全日於外送平台foodomo針對特大杯「那堤」、「美式」、「巧克力可可碎片星冰樂」，推出「買一送一」優惠。
活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」、「美式」、「巧克力可可碎片星冰樂」，其中一杯由星巴克招待。兩杯特大杯「那堤」原價300元，優惠價150元；兩杯特大杯「美式」原價250元，優惠價125元；兩杯特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」原價320元，優惠價160元。
6月享「買一送一」優惠的日期分別是6月7、8、9日；6月14、15、16日以及17日；6月21、22、23日；6月28、29、30日；總共13天。
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