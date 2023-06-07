去東京必朝聖期間限定特展！一窺蔡依林、村上隆珍藏版旅行箱

跨國旅行成為疫情後的常態，甚至有「報復性」出遊的熱潮！而奢華旅行裝備品牌RIMOWA從6月9日起，為期十天，選在國人最愛去的東京舉辦期間限定特展。將呈現名人們最私密的旅行記憶，包括蔡依林、藝術家村上隆和網球傳奇Roger Federer等人的珍藏行李箱，讓粉絲們都能看到自己偶像不為人知的一面。

因為新冠疫情導致了洲際旅行停擺兩年，因此趁著出遊風潮再起，RIMOWA推出了「SEIT 1898」展覽，藉以紀念品牌創立125周年。總共為三站式國際巡迴，引導參觀者了解自1898年RIMOWA在德國科隆成立至今以來的快速發展，以及如何影響了旅行文化。首先登場的就是「東京站」，RIMOWA選在原宿距離明治神宮不遠的JING現代藝廊，將展示超過100 個來自品牌檔案庫及名人愛用者收藏品，重新回顧傳統工藝文化力量與現代科技，塑造出備受信賴的堅韌旅行裝備。

RIMOWA SEIT 1898特展，將呈現與藝術家岳敏君合作的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA 從檔案庫中精選不少具有故事、意義的作品，包含許多與藝術家聯名的作品，和品牌粉絲蔡依林、「搖滾詩人」Patti Smith和羅傑費德勒（Roger Federer）、藝術家村上隆等公眾人物珍藏的私人行李箱。展出內容當然少不了過去跨界合作的Off-White和Dior等款式；電影「不可能的任務:鬼影行動」中的道具公事箱，和專為撲克牌和Stradivarius小提琴等各種物品量身定做的特殊設計。RIMOWA希冀透過多元展示品，重新回顧從19世紀末至今，品牌對旅行所帶來舉足輕重的諸多貢獻。而在結束東京站後，品牌也預告了9月將移師到紐約，並於2024年春季回到品牌發源地科隆。

RIMOWA SEIT 1898特展，會見到蔡依林珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA SEIT 1898特展，會見到Roger Federer珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA SEIT 1898特展，會見到藝術家村上隆珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA SEIT 1898特展，會見到Patti Smith珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供