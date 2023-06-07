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去東京必朝聖期間限定特展！一窺蔡依林、村上隆珍藏版旅行箱

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
RIMOWA從6月9日起，為期十天，選在國人最愛去的東京舉辦期間限定特展，將呈現名人們最私密的旅行記憶。圖／RIOMWA提供
RIMOWA從6月9日起，為期十天，選在國人最愛去的東京舉辦期間限定特展，將呈現名人們最私密的旅行記憶。圖／RIOMWA提供

跨國旅行成為疫情後的常態，甚至有「報復性」出遊的熱潮！而奢華旅行裝備品牌RIMOWA從6月9日起，為期十天，選在國人最愛去的東京舉辦期間限定特展。將呈現名人們最私密的旅行記憶，包括蔡依林藝術家村上隆和網球傳奇Roger Federer等人的珍藏行李箱，讓粉絲們都能看到自己偶像不為人知的一面。

因為新冠疫情導致了洲際旅行停擺兩年，因此趁著出遊風潮再起，RIMOWA推出了「SEIT 1898」展覽，藉以紀念品牌創立125周年。總共為三站式國際巡迴，引導參觀者了解自1898年RIMOWA在德國科隆成立至今以來的快速發展，以及如何影響了旅行文化。首先登場的就是「東京站」，RIMOWA選在原宿距離明治神宮不遠的JING現代藝廊，將展示超過100 個來自品牌檔案庫及名人愛用者收藏品，重新回顧傳統工藝文化力量與現代科技，塑造出備受信賴的堅韌旅行裝備。

RIMOWA SEIT 1898特展，將呈現與藝術家岳敏君合作的旅行箱。圖／RIOMWA提供
RIMOWA SEIT 1898特展，將呈現與藝術家岳敏君合作的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA 從檔案庫中精選不少具有故事、意義的作品，包含許多與藝術家聯名的作品，和品牌粉絲蔡依林、「搖滾詩人」Patti Smith和羅傑費德勒（Roger Federer）、藝術家村上隆等公眾人物珍藏的私人行李箱。展出內容當然少不了過去跨界合作的Off-White和Dior等款式；電影「不可能的任務:鬼影行動」中的道具公事箱，和專為撲克牌和Stradivarius小提琴等各種物品量身定做的特殊設計。RIMOWA希冀透過多元展示品，重新回顧從19世紀末至今，品牌對旅行所帶來舉足輕重的諸多貢獻。而在結束東京站後，品牌也預告了9月將移師到紐約，並於2024年春季回到品牌發源地科隆。

RIMOWA SEIT 1898特展，會見到蔡依林珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供
RIMOWA SEIT 1898特展，會見到蔡依林珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA SEIT 1898特展，會見到Roger Federer珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供
RIMOWA SEIT 1898特展，會見到Roger Federer珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA SEIT 1898特展，會見到藝術家村上隆珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供
RIMOWA SEIT 1898特展，會見到藝術家村上隆珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA SEIT 1898特展，會見到Patti Smith珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供
RIMOWA SEIT 1898特展，會見到Patti Smith珍藏的旅行箱。圖／RIOMWA提供

RIMOWA SEIT 1898特展，將呈現與藝術家Fabian Bergmark Näsman合作的旅行箱。圖／RIOMWA提供
RIMOWA SEIT 1898特展，將呈現與藝術家Fabian Bergmark Näsman合作的旅行箱。圖／RIOMWA提供

品牌 藝術家 東京 蔡依林 Roger Federer 紐約

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