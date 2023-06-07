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Saint Laurent X 前開雲集團成員限量精品瞄準高端藏家
人與人之間的相處需要智慧，而精品品牌的跨業種結合何嘗不需要巧思與切入點？Saint Laurent宣布，與曾同為開雲集團的瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）合作，推出The Casquette 2.0 Saint-Laurent 01腕表，全球限量100只、也象徵寫下Saint Laurent的全新一頁。
一向展現前衛風格的Saint Laurent，過去以服裝、鞋履包款等配件為核心，並自1999年後屬於開雲集團（Kering Group）旗下。而過往曾併購芝柏與雅典（Ulysse Nardin）的開雲集團，則在去年2022年三月宣布，將兩品牌的股份100%出售予Sowind Group SA，至此兩造不同屬性的精品品牌於是也從「同門」分家。
但畢竟曾有同集團的情誼，或為本次Saint Laurent與芝柏的合作埋下伏筆，本次推出的聯名Casquette 2.0腕表，是以1970年代的美式肌肉跑車為靈感，將顯示時間的資訊隱藏在側邊的液晶螢幕視窗內，表殼並以陶瓷、五級鈦金屬打造。
表款後底蓋將有Saint Laurent與Girard Perrgaux的雙品牌字樣與限量編號，並僅在Saint Laurent的巴黎與洛杉磯Rive Droite概念店與品牌官方網站上販售。
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