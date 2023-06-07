快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Saint Laurent X 前開雲集團成員限量精品瞄準高端藏家

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Saint Laurent宣布，與瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）合作，推出黑色PVD款式的高級腕表，全球限量100只。圖／Girard Perregaux提供
Saint Laurent宣布，與瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）合作，推出黑色PVD款式的高級腕表，全球限量100只。圖／Girard Perregaux提供

人與人之間的相處需要智慧，而精品品牌的跨業種結合何嘗不需要巧思與切入點？Saint Laurent宣布，與曾同為開雲集團的瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）合作，推出The Casquette 2.0 Saint-Laurent 01腕表，全球限量100只、也象徵寫下Saint Laurent的全新一頁。

一向展現前衛風格的Saint Laurent，過去以服裝、鞋履包款等配件為核心，並自1999年後屬於開雲集團（Kering Group）旗下。而過往曾併購芝柏與雅典（Ulysse Nardin）的開雲集團，則在去年2022年三月宣布，將兩品牌的股份100%出售予Sowind Group SA，至此兩造不同屬性的精品品牌於是也從「同門」分家。

但畢竟曾有同集團的情誼，或為本次Saint Laurent與芝柏的合作埋下伏筆，本次推出的聯名Casquette 2.0腕表，是以1970年代的美式肌肉跑車為靈感，將顯示時間的資訊隱藏在側邊的液晶螢幕視窗內，表殼並以陶瓷、五級鈦金屬打造。

表款後底蓋將有Saint Laurent與Girard Perrgaux的雙品牌字樣與限量編號，並僅在Saint Laurent的巴黎與洛杉磯Rive Droite概念店與品牌官方網站上販售。

封閉的黑色底蓋並有Girard Perregaux與Saint Laurent的雙品牌字樣。圖／Girard Perregaux提供
封閉的黑色底蓋並有Girard Perregaux與Saint Laurent的雙品牌字樣。圖／Girard Perregaux提供
從1970年代美式肌肉跑車而來的The Casquette 2.0 Saint-Laurent 01腕表，曾在2021年的慈善拍賣會上拍出約300萬高價。圖／Girard Perregaux提供
從1970年代美式肌肉跑車而來的The Casquette 2.0 Saint-Laurent 01腕表，曾在2021年的慈善拍賣會上拍出約300萬高價。圖／Girard Perregaux提供
透過側面顯示的液晶螢幕，將讓時間資訊隱私獨享。圖／Girard Perregaux提供
透過側面顯示的液晶螢幕，將讓時間資訊隱私獨享。圖／Girard Perregaux提供

品牌 腕表

延伸閱讀

水原希子、朴彩英Rosé都在戴 軟硬兼施鍊條包

旅行就靠這一「手」 世界時區腕表為探險「品味」助攻

Rosé出席YSL活動大露背超性感　隔天拖行李箱「霸氣出差」　粉絲歪樓更擔心「這件事」

空中飛人帥氣伴手！Bell & Ross推新款兩地時間腕表

相關新聞

全家便利商店「618年中慶」！指定期間包裹取件限量送「霜淇淋9元優惠券」

迎戰年中網購盛事，全家便利商店即日起至6月27日展開「618夏拼年中慶」，集結實體店舖、旗下電商平台「全家行動購」、會員...

Saint Laurent X 前開雲集團成員限量精品瞄準高端藏家

人與人之間的相處需要智慧，而精品品牌的跨業種結合何嘗不需要巧思與切入點？Saint Laurent宣布，與曾同為開雲集團...

牛仔布料、天然材質　IKEA全新限量系列展現工匠手藝

工匠的手工藝，值得被好好重視，呈現出每件物品的獨一無二美感。IKEA與亞洲各地工匠合作，推出MÄVINN限量系列，採用各...

謝欣穎、「阿梅」Melinda曬新包 小巧造型+甜美配色讓人好生火！

就如同它的名稱「Bon Bon（巧克力糖果）」一樣，時尚品牌Tory Burch在這季推出全新迷你手提包，小巧精緻的造型搭配甜美配色，使人一看就愛不釋手。難怪會成為楊祐寧太太Melinda、「小美」林映唯和謝欣穎近期新歡，紛紛在instagram上曬出新款Bon Bon包，激起大家想入手的慾望。

王策咖啡台中據點搬家了！五權西路新址6月17日試營運

由號稱「世界咖啡奧林匹克」四大賽事之一的世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策，所創設的王策咖啡廳VWI by C...

熊熊蛙蛙來報到！瑞士機械表年度新品 紫綠雙星萌搶戲

瑞士鐘表表牌豪利時（ORIS）今日發表2023年度新品，合計帶來ProPilot × Kermit聯名表、表廠「生日表」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦