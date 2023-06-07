謝欣穎、「阿梅」Melinda曬新包 小巧造型+甜美配色讓人好生火！

就如同它的名稱「Bon Bon（巧克力糖果）」一樣，時尚品牌Tory Burch在這季推出全新迷你手提包，小巧精緻的造型搭配甜美配色，使人一看就愛不釋手。難怪會成為楊祐寧太太Melinda、「小美」林映唯和謝欣穎近期新歡，紛紛在instagram上曬出新款Bon Bon包，激起大家想入手的慾望。

Tory Burch推出全新Bon Bon迷你手提包，透過小巧立體造型搭配甜美可人的色彩和富有質感的雙色金屬Logo包釦，相得益彰。Bon Bon迷你手提包兼具肩背、手提方式，讓女孩們能該依照場合、造型來搭配，雖然小巧但不「廢」，內裡還有卡片夾層，可輕鬆裝入手機、皮夾和口紅與粉撲盒，因此自從代言人劉雯詮釋的廣告曝光後，就受到矚目。而時常被楊祐寧叫做「阿梅」的Melinda跟謝欣穎、林映唯更是搶先入手。像是Melinda就利用針織上衣及牛仔褲，搭配淺芒果黃色迷你漆皮手提包；謝欣穎則是背著雲朵灰色迷你Spazzolat皮革手提包自拍；林映唯手拿黑色款迷你Spazzolato皮革手提包亮相。每一個配色都各有風格，卻又能混搭日常穿搭，說明了Bon Bon迷你手提包的百搭特色。

楊祐寧太太Melinda就利用針織上衣及牛仔褲，搭配淺芒果黃色Bon Bon迷你漆皮手提包。圖／Tory Burch提供

不只Tory Burch有可愛的Bon Bon迷你手提包來勸敗，義大利奢侈品牌的Valextra也提供了全新配色的Iside腰包。品牌保留了Iside系列經典設計與細節的同時，縮小比例讓包身更加精緻，因此不僅融合實用功能與美學設計，還把米蘭人的時髦態度在包包上展現。Iside腰包搭配可拆卸式包帶，可從包身背後或手柄部穿過，手提、斜背、或作為腰包使用皆宜，提供了檸檬黃和奶綠色等色彩選擇，搭配時能使造型增添亮點。

Tory Burch代言人也是超模的劉雯詮釋Bon Bon迷你手提包。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon紅色壓紋迷你手提包，17,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon白色迷你手提包，15,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon西瓜粉色迷你手提包，15,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon淺芒果黃色迷你手提包，17,900元。圖／Tory Burch提供