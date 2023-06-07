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謝欣穎、「阿梅」Melinda曬新包 小巧造型+甜美配色讓人好生火！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
楊祐寧太太Melinda（左）、謝欣穎（中）和「小美」林映唯近期新歡就是Tory Burch的Bon Bon迷你手提包。圖／Tory Burch提供、摘自instagram
楊祐寧太太Melinda（左）、謝欣穎（中）和「小美」林映唯近期新歡就是Tory Burch的Bon Bon迷你手提包。圖／Tory Burch提供、摘自instagram

就如同它的名稱「Bon Bon（巧克力糖果）」一樣，時尚品牌Tory Burch在這季推出全新迷你手提包，小巧精緻的造型搭配甜美配色，使人一看就愛不釋手。難怪會成為楊祐寧太太Melinda、「小美」林映唯和謝欣穎近期新歡，紛紛在instagram上曬出新款Bon Bon包，激起大家想入手的慾望。

Tory Burch推出全新Bon Bon迷你手提包，透過小巧立體造型搭配甜美可人的色彩和富有質感的雙色金屬Logo包釦，相得益彰。Bon Bon迷你手提包兼具肩背、手提方式，讓女孩們能該依照場合、造型來搭配，雖然小巧但不「廢」，內裡還有卡片夾層，可輕鬆裝入手機、皮夾和口紅與粉撲盒，因此自從代言人劉雯詮釋的廣告曝光後，就受到矚目。而時常被楊祐寧叫做「阿梅」的Melinda跟謝欣穎、林映唯更是搶先入手。像是Melinda就利用針織上衣及牛仔褲，搭配淺芒果黃色迷你漆皮手提包；謝欣穎則是背著雲朵灰色迷你Spazzolat皮革手提包自拍；林映唯手拿黑色款迷你Spazzolato皮革手提包亮相。每一個配色都各有風格，卻又能混搭日常穿搭，說明了Bon Bon迷你手提包的百搭特色。

楊祐寧太太Melinda就利用針織上衣及牛仔褲，搭配淺芒果黃色Bon Bon迷你漆皮手提包。圖／Tory Burch提供
楊祐寧太太Melinda就利用針織上衣及牛仔褲，搭配淺芒果黃色Bon Bon迷你漆皮手提包。圖／Tory Burch提供

不只Tory Burch有可愛的Bon Bon迷你手提包來勸敗，義大利奢侈品牌的Valextra也提供了全新配色的Iside腰包。品牌保留了Iside系列經典設計與細節的同時，縮小比例讓包身更加精緻，因此不僅融合實用功能與美學設計，還把米蘭人的時髦態度在包包上展現。Iside腰包搭配可拆卸式包帶，可從包身背後或手柄部穿過，手提、斜背、或作為腰包使用皆宜，提供了檸檬黃和奶綠色等色彩選擇，搭配時能使造型增添亮點。

Tory Burch代言人也是超模的劉雯詮釋Bon Bon迷你手提包。圖／Tory Burch提供
Tory Burch代言人也是超模的劉雯詮釋Bon Bon迷你手提包。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon紅色壓紋迷你手提包，17,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Bon Bon紅色壓紋迷你手提包，17,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon白色迷你手提包，15,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Bon Bon白色迷你手提包，15,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon西瓜粉色迷你手提包，15,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Bon Bon西瓜粉色迷你手提包，15,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon淺芒果黃色迷你手提包，17,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Bon Bon淺芒果黃色迷你手提包，17,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Bon Bon雲朵灰色迷你手提包，15,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Bon Bon雲朵灰色迷你手提包，15,900元。圖／Tory Burch提供

品牌 義大利 謝欣穎 楊祐寧

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