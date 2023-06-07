高雄老牌婚宴會館 推99元超瘋狂婚宴菜色試吃價！

打算結婚的準新人，不必擔心付錢訂桌才能試菜，在高雄具19年歷史的海寶軒高雄會館，破天荒推出99元婚宴菜色試吃價，限200人！

「海寶軒」是高雄老牌宴會餐廳，去年7月重新出發，舊雨新知回流，考量到疫後婚宴市場復甦，這次打破業界常規推出婚宴菜色試吃到飽，只要99元。

海寶軒總經理葉日富說，疫後萬物皆漲，到婚宴會館或飯店辦桌，一桌動輒1、2萬，對將步入結婚禮堂的新人們來說，負擔不小。且一般訂喜宴，通常要先簽約下訂才能試菜，萬一口味不合，就很困擾，因此海寶軒特別為準新人舉辦婚宴菜色試吃專案。

葉日富指出，海寶軒高雄會館這次婚宴專案，推出「假日11888、平日9999起」，菜色包含龍蝦、魚翅、鮑魚、龍虎斑等高檔食材，即日起有結婚規畫的準新人，可到訂席中心或在海寶軒高雄會館臉書粉絲專頁報名試吃，名額有限，額滿為止。大家當天試吃的就是婚宴當天上桌的菜色，只象徵性收99元！