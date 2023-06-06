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PChome 24h購物「618年中慶」母嬰日用最低下殺35折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物618年中慶，日用母嬰用品最低下殺35折起，登記最高可抽6,666 P幣。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物618年中慶，日用母嬰用品最低下殺35折起，登記最高可抽6,666 P幣。圖／PChome 24h購物提供

一年一度的電商盛事「618年中慶」戰火熱烈，各大平台持續放送優惠。今年PChome 24h購物618年中慶活動邀請「那對夫妻」擔任「揪團購物PK戰，百萬大放送」活動大使，號召會員加入KIM或NICO戰隊，用購買金額直球對決一較高下，目前NICO戰隊保持領先中，兩隊累積消費金額已經逼近3,000萬元，目標挑戰總計百萬元的回饋金；值得一提的是，揪團PK戰上陣首日，就有一名低調的百萬刷手現身，當天消費金額即超過107萬制霸刷手榜。

根據PChome 24h購物內部資料，「那對夫妻」揪團購物PK戰活動的百萬刷手為重度果粉，購買火力集中在Apple高單價商品，活動開跑以來持續消費中，購物戰績至今穩居戰隊刷手榜第1名。分析參與揪團購物PK戰活動消費金額前10高的隊員發現，會員集中購買的主力商品為iPhone 14系列、iPad Air 10.9吋系列、Samsung Galaxy A54系列、SK-II青春露、妙管家濃縮洗衣精、UCC無糖咖啡飲料及OOHA氣泡飲檸檬蜂蜜口味寶特瓶等品項。

PChome 24h購物618年中慶推出眾多優惠，包括即日起至6月20日上午10點59分「伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機（珍珠黑觸控式）E5EC1-51MB」原價8,990元，限時優惠74折特價6,618元；「Roborock石頭掃地機器人S8 Pro Ultra」原價66,999元，即日起至6月20日上午10點59分下殺6折特價39,999元。

日用母嬰囤貨年中慶同步熱鬧登場，最低下殺35折起，即日起至6月30日購買日用母嬰用品指定商品，登記最高可抽6,666 P幣，6月7日前購買尿布、濕紙巾滿3,999元送10% P幣，6月9日至6月12日上午10點購買母嬰用品累計滿10,000元最高送500現金積點。PChome 24h購物精選多款日用品，「舒潔蓬柔抽取衛生紙（100抽 X 64包）1箱」原價1,299元，即日起至6月11日獨家下殺62折特價799元；「幫寶適一級幫拉拉褲」原價1,898元，即日起至6月7日1箱最多184片7折特價1,499元；「橘子工坊家事洗衣2＋1超值組（制菌洗淨螨洗衣精1,800ml 2瓶＋天然洗衣膠囊／洗衣球54顆1盒）」原價1,711元，即日起至6月21日領券享特價849元，相當於5折。

瑞穗天合國際觀光酒店（雙人平日一泊二食）享樂券，PChome 24h購物即日起至6月30日特價10,168元。圖／PChome 24h購物提供
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幫寶適一級幫拉拉褲，PChome 24h購物即日起至6月7日特價1,499元。圖／PChome 24h購物提供
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伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機（珍珠黑觸控式）E5EC1-51MB，PChome 24h購物即日起至6月20日10點59分下殺74折，特價6,618元。圖／PChome 24h購物提供
伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機（珍珠黑觸控式）E5EC1-51MB，PChome 24h購物即日起至6月20日10點59分下殺74折，特價6,618元。圖／PChome 24h購物提供
橘子工坊家事洗衣2＋1超值組（制菌洗淨螨洗衣精1,800ml 2瓶＋天然洗衣膠囊／洗衣球54顆1盒），PChome 24h購物即日起至6月21日領券享特價849元。圖／PChome 24h購物提供
橘子工坊家事洗衣2＋1超值組（制菌洗淨螨洗衣精1,800ml 2瓶＋天然洗衣膠囊／洗衣球54顆1盒），PChome 24h購物即日起至6月21日領券享特價849元。圖／PChome 24h購物提供
Roborock石頭掃地機器人S8 Pro Ultra，PChome 24h購物即日起至6月20日10點59分下殺6折，特價39,999元。圖／PChome 24h購物提供
Roborock石頭掃地機器人S8 Pro Ultra，PChome 24h購物即日起至6月20日10點59分下殺6折，特價39,999元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物618年中慶優惠持續放送，「那對夫妻」揪團PK戰首日驚見百萬刷手，指定推薦商品最低下殺6折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物618年中慶優惠持續放送，「那對夫妻」揪團PK戰首日驚見百萬刷手，指定推薦商品最低下殺6折起。圖／PChome 24h購物提供

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