PChome 24h購物「618年中慶」母嬰日用最低下殺35折起

一年一度的電商盛事「618年中慶」戰火熱烈，各大平台持續放送優惠。今年PChome 24h購物618年中慶活動邀請「那對夫妻」擔任「揪團購物PK戰，百萬大放送」活動大使，號召會員加入KIM或NICO戰隊，用購買金額直球對決一較高下，目前NICO戰隊保持領先中，兩隊累積消費金額已經逼近3,000萬元，目標挑戰總計百萬元的回饋金；值得一提的是，揪團PK戰上陣首日，就有一名低調的百萬刷手現身，當天消費金額即超過107萬制霸刷手榜。

根據PChome 24h購物內部資料，「那對夫妻」揪團購物PK戰活動的百萬刷手為重度果粉，購買火力集中在Apple高單價商品，活動開跑以來持續消費中，購物戰績至今穩居戰隊刷手榜第1名。分析參與揪團購物PK戰活動消費金額前10高的隊員發現，會員集中購買的主力商品為iPhone 14系列、iPad Air 10.9吋系列、Samsung Galaxy A54系列、SK-II青春露、妙管家濃縮洗衣精、UCC無糖咖啡飲料及OOHA氣泡飲檸檬蜂蜜口味寶特瓶等品項。

PChome 24h購物618年中慶推出眾多優惠，包括即日起至6月20日上午10點59分「伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機（珍珠黑觸控式）E5EC1-51MB」原價8,990元，限時優惠74折特價6,618元；「Roborock石頭掃地機器人S8 Pro Ultra」原價66,999元，即日起至6月20日上午10點59分下殺6折特價39,999元。