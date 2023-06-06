夏日戲水必入手！海莉比伯、Kaia Gerber都在穿的美型泳裝

又到了奔向陽光明媚海灘的時刻，屬於妳的最佳夏日戲水泳裝準備好了沒？如果還沒想法，不如來看海莉比伯（Hailey Bieber）、名模Kaia Gerber都在穿哪些美型設計款，即便玩水時也擁有最亮眼穿搭。

像是來自來自澳洲的bond-eye就以大膽剪裁、活潑用色展現南半球的熱情奔放而聞名，而且時髦的泳衣設計深受好Hailey Bieber、Kaia Gerber喜愛。而且bond-eye泳衣以特殊的管狀褶皺布料製成，布料彈性佳，能貼合各種身型，不僅真正實現「free size」的初衷，更避免了多尺寸服飾經常面臨的庫存浪費問題。

bond-eye泳衣以特殊的管狀褶皺布料製成，布料彈性佳，能貼合各種身型。圖／ASPORT提供

而由前維密天使Candice Swanepoel所創立的泳衣品牌TROPIC OF C，如其名「南、北回歸線」，剪裁及設計展現了回歸線內的熱情和野性魅力。TROPIC OF C以大自然為靈感謬思，從布料挑選到最後製成泳衣的過程皆以友善環境為出發點，採用高品質布料拉長泳衣生命周期。不僅Candice Swanepoel總是親自上陣詮釋品牌泳衣，Hailey Bieber同樣是其粉絲。

前維密天使Candice Swanepoel不僅創立泳衣品牌TROPIC OF C，還親自上陣詮釋形象廣告。圖／ASPORT提供

而台牌STUDIO DOE則不落人後，延續了質感百搭風格，在這季打造The New Wave極塑挖肩美臀泳衣。STUDIO DOE將時裝剪裁運用在泳衣輪廓，透過挖肩弧度勾勒出臂膀間的纖細線條比例；高腰下著的版型設定能將小腹收攏，搭配美臀弧線剪裁及高彈力密網面料使其自然服貼而無束縛感，極具修飾身型效果，還能與其他服飾搭配成日常造型。

STUDIO DOE The New Wave極塑挖肩美臀泳衣，1,980元。圖／STUDIO DOE提供

來自澳洲的bond-eye泳衣風格，深受Hailey Bieber喜愛。圖／摘自instagram

bond-eye亮粉前鏤空單肩連身泳衣，10,380元。圖／ASPORT提供