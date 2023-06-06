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日本賣翻的超狂面膜 無印良品抗老保養櫻花妹讚CP值高

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
日本無印良品的エイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク抗衰老藥用皺紋護理面膜。圖／摘自官網
日本無印良品的エイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク抗衰老藥用皺紋護理面膜。圖／摘自官網

受到許多人喜愛的無印良品，雖然積極在地化，台灣也推出不少在地新品，但不同國家也有各自的厲害小物，受到國境終於開放，許多人到了日本，也是會到無印良品選購，只有在日本才能買到的商品。其中無印良品的保養、彩妝，部分系列一直有著高評價，最近又有一款抗老保養品，受到大家討論，就是台灣也沒有賣的「エイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク抗衰老藥用皺紋護理面膜」。

該款抗衰老藥用皺紋護理面膜，並非新品，但是卻一直受到日本櫻花妹的喜愛，且屬於水漾潤澤系列，在夏天也能使用，在日本無印良品官網上，有著4.4星的高評價，該款面膜中，加入山茶花、玫瑰、柚子等天然成分，還有膠原蛋白等，皮膚乾燥的人很適合使用，且在春夏季節使用也可以，雖然是看起來有點像是乳霜感，接觸肌膚後就有著清爽感。

且抗衰老面膜使用上也方面，可以當成晚間保養的最後一部，代替乳液，塗上臉後，輕輕按摩臉部，不用沖洗，在白天化妝前都可以使用，根據使用者的口碑，包括光澤、毛孔與保濕度都很不錯，售價日幣1,990元。

日本無印良品的エイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク抗衰老藥用皺紋護理面膜。圖／摘自官網
日本無印良品的エイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク抗衰老藥用皺紋護理面膜。圖／摘自官網

日本 無印良品 面膜

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