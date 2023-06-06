松機美食商場換新裝 11知名餐飲進駐拚業績漲7成

隨著國境解封，出入境旅客增加，統一超商以「美好松山 巨擘高飛」為主題，改裝「松山機場第二航廈美食商場」，引進11間知名餐飲品牌，規劃4大互動打卡裝置藝術今開幕，另攜手星巴克推出松山機場「特色馬克杯」。統一超商表示，松山機場商場今年累計來客數較去年同期成長3成，改裝後預計帶動業績成長7成。

松山機場第二航廈美食商場擴大改裝二樓空間，主打「夯美食」、「網美點」、「特色杯」三大特色，瞄準穩定成長旅人商機，規畫以台北西區懷舊與新創手法為主軸，採用復古鐵窗花意象及天燈意象，將復刻懷舊與現代時尚連結設計，並邀請OPEN!家族首創七大飛安宣導。

統一超商表示，該公司截至目前共有56座商場，包含交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓7大類。其中「交通轉運」型商場隨疫情和緩後穩定成長，國道服務區共有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處經營權，相關業績較去年同期成長4成，今年進一步擴增松山機場2樓空間。

統一超商觀察，隨著航班陸續恢復，松山機場商場今年累計來客數較去年同期成長3成，國內線主要客群為商務旅客、家庭旅遊與返鄉族群，針對商務客引進知名餐飲品牌，包含亞洲知名雲端廚房「Just Kitchen」攜手胡同燒肉進駐；針對家庭客則推互動打卡裝置藝術，包含「光影長廊」、「台北代表意象」、「飛機控必拍主題」、「OPEN將家族迎賓」；另推出以松山機場識別明亮的橘色和藍色為主色調的星巴克「特色馬克杯」。